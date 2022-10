Cucina, ricette: ottobre tempo delle mele ma non solo

Pubblicità

Siamo decisamente entrati nell’autunno, con i suoi colori spettacolari sia in natura che in tavola. Ottobre è tempo di mele e castagne, ma anche di zucca, barbabietola e tanti altri ortaggi che ci faranno compagnia per diversi mesi.

Questo mese mi sono concentrata sulla valorizzazione della mela, che io adoro, e ho cercato una ricetta sfiziosa per utilizzare le castagne in una ricetta diversa dal solito dolce.

Uno dei protagonisti di ottobre è senza dubbio la zucca, per la quale però mi permetto di fare un approfondimento particolare nel prossimo articolo. Ora vi lascio a qualche particolarità sui protagonisti del mese e sulla realizzazione delle ricette.

Valeriana: detta anche songino è un’insalata tenera, ricca di nutrienti, di vitamine del gruppo B eC, sali minerali come potassio, ferro e fosforo che la rendono un alimento dalle proprietà rivitalizzanti, depurative e diuretiche. Svolge anche un’azione benefica e rinforzante sui vasi capillari

Barbabietola: o rapa rossa ricchissima di acqua ha ottime proprietà drenanti capaci di contrastare la ritenzione idrica; è rinfrescante e rimineralizzante. Nei casi di anemia e stanchezza cronica si consiglia di bere il succo a digiuno. Ricca di vitamina C rinforza il sistema immunitario, mentre le sue fibre sono benefiche per l’intestino e regolano il colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue. Si può mangiare cotta o cruda, affettata o grattugiata in insalate miste, oppure lessa e condita con olio e limone.

Mela: frutto che contiene poche proteine, grassi quasi assenti. Contiene vitamina B1 e B2 che combattono inappetenza, stanchezza e nervosismo, facilitano la digestione, rinforzano capelli e unghie; la mela ha il potere di tenere sotto controllo la glicemia. Possono essere mangiate crude o cotte, in questo caso sono consigliate in caso di stipsi.

Castagna: tipico frutto autunnale, fornisce betacarotene, vitamine B,C,E potassio, calcio magnesio e ferro. Povere di grassi ma molto ricche di amidi, abbondano di fibre alimentari, prive di glutine e hanno un valore nutritivo simile ai cereali. Vengono solitamente consumate arrostite o bollite, ma sono molto versatili e si possono usare in abbinamento a molti piatti, dall’antipasto al dolce

Spinaci: noti per l’importante apporto di ferro, non si può trascurare il contenuto di vitamina A, C, B, D e K. Ricchi inoltre di sali minerali come potassio, calcio, fosforo e acido eolico. Numerosi i benefici al sistema immunitario, nonché alla salute della retina

Panino valeriana tonno e philadelphia

1 panino croccante

1 scatoletta piccola di tonno

20 gr valeriana

1 cucchiaio di formaggio sfaldabile

Non credo servano indicazioni sulle fasi di preparazione del piatto, sarà sufficiente tagliare il panino, farcirlo e gustarlo. Potete scegliere il pane che preferite, io ho usato un panino integrale e al posto del philadelphia ho usato lo spalmabile di kefir.

E’ un ottimo pasto di recupero post allenamento, o quando si ha poca voglia di cucinare ma non si ha voglia del solito toast prosciutto e formaggio.

Tris di cereali con barbabietola e spinaci

160 gr di cereali (orzo, farro, riso integrale)

Spinaci

50 gr gherigli di noci

200 gr barbabietole rosse

2 cucchiai olio evo

Sale e pepe

Portare ad ebollizione una casseruola di acqua salata e cuocere il mix di cereali secondo i tempi indicati dalla confezione. Lavare accuratamente la barbabietola, asciugare e grattugiarla (potete anche ridurla a listarelle o quadratini).

Lavare e asciugare gli spinaci quindi trasferire tutto in un’insalatiera, aggiungere un’emulsione di olio e aceto balsamico quindi mescolare. Completare la preparazione con i gherigli di noci e servire.

Risotto castagne e lardo di colonnata

200 gr riso carnali

1lt di brodo

1/2 cipolla bianca

40 gr parmigiano grattugiato

30 gr di burro

100 gr castagne precotte

2 fette di lardo di colorata tagliato a fette sottili

1 bicchiere di vino bianco

1 rametto di rosmarino

Preparare il brodo e tenerlo sempre caldo; in una padella mettere metà del burro, aggiungere la cipolla finemente affettata e farla appassire a fuoco basso. A questo punto aggiungere il riso e far tostare, sfumare con il vino bianco e quando sarà evaporato cuocere il riso aggiungendo il brodo di volta in volta sempre mescolando. A metà cottura aggiungere 3/4 delle castagna; 3 minuti prima della fine aggiungere le rimanenti e terminare la cottura.

Quando il riso sarà pronto spegnere il fuoco, aggiungere il resto del burro, il parmigiano e mantecare. Far riposare il risotto coperto per tre minuti, aggiungere il rosmarino tritato e adagiare le fettine di lardo in modo che si sciolga

Grissini di sfoglia alle mele

1 rotolo di pastasgolia

2 mele

1 cucchiaino di zucchero

Marmellata a piacere

Per preparare i grassini di sfoglia partiamo dalle mele; sbucciare e tagliare a dadini piccoli, mettere in padella assieme alla zucchero e cucinare a fuoco medio per 10 minuti mescolando spesso. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare; sul piano di lavoro allargare la sfoglia e spalmare su metà la marmellata.

Ricoprire con lamelle e sigillare bene i bordi. Tagliare delle strisce larghe circa 2 cm attorcigliarle su se stesse quindi cuocere in forno per 20 minuti a 180 gradi. A cottura ultimata sfornare, lasciar raffreddare e spolverare con zucchero a velo prima di servire

Burro di mele

600 gr di mele

30 gr zucchero

100 ml di acqua

Cannella in polvere

Anche per questa ricetta per prima cosa sbucciare e tagliare le mele a pezzi, metterle in una padella assieme all’acqua, allo zucchero e alla cannella. Cuocere per circa un’ora a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto.

Le mele perderanno molto volume, diventeranno ambrate e si asciugheranno. A cottura ultimata frullare con un mixer ad immersione fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. A questo punto riportare la padella sul fuoco e farla restringere ancora qualche minuto. Versare il burro nei vasetti di vetro; ora è pronto per essere gustato subito o per essere conservato

N.B: non si tratta di un vero e proprio burro, è più una composta di frutta, che si può utilizzare per farcire crostate o biscotti, da spalmare sul pane o da utilizzare al posto dello zucchero nella realizzazione dei dolci. Si può conservare una settimana in frigo, oppure fare delle monoporzioni da sistemare in freezer e scongelare al bisogno. Un esempio di crostata farcita con crema alle mele