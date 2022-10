Amore, risate, avventure e drammi: ecco i film autunnali in visione al Cinema Teatro di Cles

Pubblicità

Al Cinema Teatro Cles grandi titoli per la stagione autunnale, con proiezione di pellicole nazionali ed internazionali. Il Cinema Teatro, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Sguardi’ e con il patrocinio del Comune di Cles, propone una scaletta di film con le ultime uscite cinematografiche, ed una selezione speciale di proiezioni indirizzate ai più piccoli, ma godibilissime da tutta la famiglia. In occasione della festa di Halloween non poteva mancare un film horror: al Cinema Teatro Cles verrà proiettato ‘Halloween ends’, l’ultimo capitolo della saga sul ‘mostro’ Michael Myers.

Di seguito la programmazione, da sabato 15 ottobre fino a domenica 13 novembre:

– sabato 15 e domenica 16 ottobre ore 21.00 “Ticket to paradise” – Regia di Ol Parker, con J. Roberts, G. Clooney – Durata 1 ora e 44 min. – Film commedia/Sentimentale

– Sabato 22 ottobre ore 21.00 e domenica 23 ore 17.00 “Il ragazzo e la tigre” – Regia di Brando Quilici, con S. Pawar, C. Gerini – Durata 1 ora e 34 min. – Film d’avventura per famiglie

– Mercoledì 26 ottobre ore 21.00 “Dante” – Regia di Pupi Avati, con S. Castellitto, A. Sperduti – Durata 1 ora e 34 min. – Film biografico

– Sabato 29 e domenica 30 ottobre ore 21.00 – “Halloween ends” – Regia di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis – Durata 1 ora e 51 min. – Film horror – Vietato ai minori di 14 anni

– Mercoledì 2 novembre ore 21.00 “In viaggio” – Regia di Gianfranco Rosi, con Papa Francesco – Durata 1 ora e 20 min. – Film documentario

– Sabato 5 e domenica 6 novembre ore 21.00 “Black Adam” – Regia di J. Collet-Serra, con D. Johnson, P. Brosnan – Durata 2 ore e 5 min. – Film fantasy/Avventura

– Mercoledì 9 novembre ore 21.00 “Amanda” – Regia di Carolina Cavalli, con. B. Porcaroli, G. Bellugi – Durata 1 ora e 34 min. – Film drammatico

– Sabato 12 novembre ore 21.00 domenica 13 ore 17.00 “Il talento di Mr. Crocodile” – Regia di W. Speck e J. Gordon, con J. Bardem – Durata 1 ora e 46 min. – Film commedia/Musical per famiglie

La sala è accessibile senza restrizioni, anche il servizio al bar. E’ attivo il servizio di prevendita con prenotazione del posto sul sito www.vivaticket.com, al quale è necessario registrarsi con e-mail e password al primo accesso. Da qui è poi possibile cercare l’evento desiderato digitando il titolo del film, seguito dalla parola Cles.

Maggiori info: cinemateatrocles.com