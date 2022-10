The Crown: dopo l’uscita del poster, cresce l’attesa per la 5^ stagione

Pubblicità

Il prossimo 9 novembre uscirà su Neflix l’attesissima 5^ stagione di The Crown, stagione che arriva dopo un momento critico ed importante: la morte della Regina Elisabetta II.

The Crown – serie televisiva britannica e statunitense di genere storico drammatico – è stata creata e principalmente scritta da Peter Morgane.

Acclamata dalla critica sin dal suo esordio (particolarmente apprezzate le interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman nel ruolo della protagonista; di John Lithgow nel ruolo di Winston Churchill e di Helena Bonham Carter nelle vesti della principessa Margaret) la serie vanta numerosi riconoscimenti, tra cui sette Golden Globe e otto Premi Emmy oltre che il 16° posto fra le 100 serie migliori del XXI secolo secondo la BBC.

“Basata su eventi storici, questa serie racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno.”

Nello specifico, questa 5^ stagione parlerà degli anni ’90, più precisamente dal 1990 al 1997, anno in cui Tony Blair venne eletto Primo ministro e Diana Spencer morì in un tragico incidente automobilistico a Parigi.

“Verranno narrati quindi i divorzi dei Principi Carlo e Andrea e della Principessa Anna, oltre all’Incendio del Castello di Windsor nel 1992, definito dalla Regina stessa come il suo Annus Horribilis, ed alla riforma sulle finanze reali voluta da Major che portò la Regina a pagare le tasse come tutti i suoi sudditi dal 1993 in poi.“

Nel mentre si attende l’uscita dei nuovi episodi, la produzione è già al lavoro per filmare gli anni successivi al 1997 con quella che dovrebbe essere l’ultima stagione della serie.

In occasione dei funerali della Regina, sono state sospese le riprese come segno di omaggio alla storica colonna portante della monarchia inglese.

Doppia grande attesa, sia per la 5^ che per la 6^ stagione: quest’ultima vedrà infatti tra le storie narrate anche quelle di William e Kate.

