Rissa albanesi bar Milena, Gardolo indignata: «Qualcuno si decide ad intervenire?»

Quanto emerge dopo la rissa successa stamane al Bar Milena di Gardolo sembra sia solo la punta di un iceberg fatto di malesseri e disagi da parte di molti «Gardoloti» che sopporano da troppo una situazione di degrado creatasi dopo che la gestione del bar è stata presa in mano dagli albanesi.

«Dopo quel momento – ci confida un residente – nel quartiere sono aumentate le situazioni di disagio. Per i cittadini è diventato difficoltoso il passaggio sul marciapiede sempre occupato dagli avventori, soprattutto per le donne che sono costrette a cambiare lato per non subire “commenti” e umiliazioni da parte ci certi uomini, o dalle mamme con passeggini costrette a camminare sulla strada».

I cittadini di Gardolo denunciano ormai una situazione fuori controllo: «Dal bar spesso si sentono schiamazzi e volume molto alto della radio anche nelle ore del riposo. Ci sono state diverse situazioni di litigi e risse scaturite tra chi frequenta il bar e i gestori. Spesso, passeggiando per la via, ho visto famiglie di rom che sostano sotto il bar, che cantano e suonano la chitarra arrecando disturbo a chi vive nel vicinato o a chi è costretto a passare per quel tratto di strada».

Le forze dell’ordine sono intervenute più volte, ma tutto torna come prima. I cittadini del quartiere chiedono ora come difendersi da tanta inciviltà e domandano come mai i politici non intervengono.

«Come cittadino – sottolinea un altro residente – e penso che siano tanti i gardoloti che hanno notato la situazione, mi chiedo come tutelare il quartiere e i suoi abitanti? Come tutelare i bambini, che assistono a scene di violenza che possono turbarli? Cosa ancora dobbiamo attendere che accada prima che chi di dovere intervenga?»

Sono molti i genitori di Gardolo a cui i figli piccoli hanno raccontato di aver visto scene di violenza inaudita davanti al bar o nella vicina strada.

Bestemmie, gente ubriaca che da in escandescenza, delinquenti che minacciando con le bottiglie rotte i passanti e spacciatori fanno solo da contorno di ciò che secondo alcuni racconti succede quotidianamente nel bar.

Da segnalare anche che la rissa di stamane è esplosa per colpa di un albanese residente sopra al bar che stufo dei disturbi e delle vessazioni a cui è stato sottoposto per mesi, duranti i quali era regolarmente disturbato da grida e urla durante la notte al punto da rendere anche difficoltoso l’andare al mattino al lavoro, ha deciso di scendere, entrare nel bar e chiedere conto della situazione.

Dopo le richieste, si è passati alle urla, alle minacce ed infine alla mani con altri connazionali presenti nel locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha sedato la rissa e calmato gli animi. Ma non del tutto. Il condomino albanese insieme ai suoi fratelli è stato portato in caserma.

Nonostante questo pare che sia partita un’altra rissa che ha coinvolto i clienti albanesi del bar che hanno rotto l’insegna e un altra vetrata. Sono dovuti intervenire nuovamente le forze dell’ordine. Viene segnalata anche un’auto danneggiata parcheggiata di fronte al bar. Altro che Bronx insomma.