Polizia locale: che fine ha fatto il concorso promesso all’inizio del 2022?

Era il 20 gennaio di quest’anno, quando presso il Comando della Polizia Locale di via Maccani alla presenza dell’Arcivescovo di Trento Tisi, del Commissario del Governo Bernabei, del Sindaco di Trento, dei Primi Cittadini della Valle dei Laghi e di numerosi uomini e donne in divisa, veniva festeggiato il Patrono San Patrizio.

Proprio in quell’occasione, il Comandante della Polizia Locale di Trento, dopo aver invitato i cittadini “a fidarsi delle Istituzioni perché altrimenti le cose rischiano di non più funzionare”, concludeva il suo intervento asserendo che il 2022 sarebbe stato l’anno del concorso, dove sarebbero stati messi a bando 22 posti al fine di avere entro fine anno 22-25 agenti in più da poter mettere subito in servizio.

L’annuncio si sperava fosse legato a filo doppio a quanto deciso dall’amministrazione nel luglio del 2022 dove avvalendosi della legge Semplificazioni di fine 2020 e nell’ambito della convenzione con Trentino Mobilità, ha ampliato le competenze degli ausiliari, affidando loro i controlli di tutti i circa 6 mila stalli di fondovalle, di cui 4 mila a pagamento, mille a disco orario, 200 carico e scarico e 300 per le persone disabili. Unica eccezione, l’area del Centro Storico.

Indubbiamente era stata una grande novità concessa dalla nuova legge, ma anche un notevole sgravio di mansioni per gli agenti della Polizia Locale cittadina che ora, come si evince dall’articolo menzionato, potranno concentrarsi maggiormente nel presidio del territorio.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia non hanno dimenticato la promessa del capo della polizia Locale e per questo hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata alla quale il Sindaco dovrà rispondere durante la tornata dei lavori consiliari di mercoledì prossimo.

«Ora – si legge nella premessa del documento di Demattè, Urbani e Zanetti – alla luce del fatto che lo stesso Comandante della Polizia Locale cittadina ha ammesso proprio in quell’occasione che il Corpo ha una certa carenza di organico e l’età media di donne e uomini in divisa si sta alzando, nonché del fatto che la nostra città ha urgente necessità di agenti sul territorio, in particolar modo per il contrasto ai fenomeni legati alla microcriminalità, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale…. Che fine ha fatto il concorso?»

