Bollette non pagate, niente distacchi per luce e gas e scudo per i morosi: gli obiettivi del nuovo Governo

Il piano del governo Meloni contro i rincari delle bollette potrebbe prevedere interventi piuttosto interessanti per le famiglie, come uno scudo per i morosi, in modo da evitare il distacco di luce e gas per chi non ha pagato le utenze.

La leader di Fratelli d’Italia è quindi al lavoro non solo sulla nuova squadra di governo, ma anche sul decreto Aiuti quater. Decreto che riguarderà principalmente i sostegni per le bollette, anche quelle non pagate.

Tra gli obiettivi principali c’è appunto quello di evitare i distacchi di luce e gas per quelle famiglie e imprese che, travolte dalla difficoltà economica, non sono riuscite a pagare le utenze.

Allo studio, anche l’ipotesi di fornire dei sostegni per famiglie e imprese che non hanno pagato le bollette, con tre tipi di misure differenti: una moratoria, Isee più alto per il bonus bollette e aumento dell’aliquota dei crediti d’imposta.

La moratoria, ad esempio, potrebbe riguardare sia imprese che famiglie per un periodo di almeno sei mesi, durante il quale non si rischierebbe di vedersi staccare né la luce né il gas. Per quanto riguarda invece, il bonus bollette lo sconto automatico, già presente nel dl Aiuti ter, il nuovo Governo starebbe pensare di innalzare il tetto Isee dei beneficiari dagli attuali 8.265 euro a 12mila euro. Su questo tema, dovrebbe intervenire anche il fondo Sace allargato alle piccole imprese.

La base economica su cui partire con il nuovo decreto, sarebbero i circa 10 miliardi lasciati dal Governo Draghi. A questi, infine, potrebbero aggiungersi le entrate provenienti dalla tassazione degli extraprofitti.

