Aumenti indennità politici, i sindacati: «Scandaloso, ulteriore schiaffo ai cittadini»

La notizia dell’aumento delle indennità per 161 sindaci del Trentino non poteva che far discutere.

Raddoppio dello stipendio o un aumento di 1.750 euro lordi al mese pari al 46 % in più. Per alcuni sindaci, vice sindaci e assessori l’aumento andrà, a partire dal primo di gennaio 2023, dai 3.600 ai 5.200 euro.

Gli adeguamenti dei sindaci, vicesindaci e assessori vanno (a seconda delle fasce di appartenenza) dal 18% al 46% per il Trentino e dal 3% al 35% per il Südtirol.

I comuni ora divisi nelle fasce da 3.001 a 10.000 abitanti, saranno, infatti, divisi in due nuove fasce da 3.001 a 5.000 abitanti e da 5.001 a 10.000 abitanti.

L’aumento del 46% riguarderà i sindaci dei comuni di: Ala, Borgo Vslsugana, Baselga di Piné, Cles, Levico, Lavis, Mezzolombardo, Mori, Primiero-San Martino. Nei loro casi per esempio si passerà da una indennità di 3.800 euro a 5.548 euro, cioè ben 1.748 euro in in più. (+46%)

Il provvedimento voluto da Lorenzo Ossanna del Patt (nella foto) e sostenuto all’unanimità dalla giunta regionale guidata da Maurizio Fugatti era stato inserito nell’assestamento di bilancio di previsione discusso nel mese di luglio.

Fare l’amministratore negli ultimi anni è diventato difficile e molto rischioso e richiede responsabilità e tempo (rubato alla famiglia e le proprie passioni).

In queste ore si discute però sul momento di attuazione di questo provvedimento nel mentre della più grossa crisi del dopoguerra che sta mettendo sul lastrico interi compartimenti del lavoro.

Tutto questo mentre le famiglie continuano la loro lotta quotidiana per far quadrare i conti complice anche l’inflazione ed un aumento delle bollette di luce, gas e acqua folle dove ancora una volta la politica non ha saputo prevenire questa situazione annunciata da tempo. Sono in molti a pensare che forse era il caso di sospendere il provvedimento a data da destinarsi, magari quando la crisi si attenuerà.

A proporre questo sono anche i sindacati i cui segretari Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti si sono mostrati indignati scagliandosi contro Fugatti, «Scandaloso, un ulteriore schiaffo ai cittadini»

Cgil, Uil e Cisl si scagliano contro il governatore: «Dopo gli aumenti delle indennità dei consiglieri provinciali che grazie al presidente Fugatti sono stati sbloccati e agganciati all’inflazione, ora tocca ai primi cittadini e ai loro assessori». I sindacati ricordano anche il bonus energia di 180 euro donato a tutti i trentini indiscriminatamente, a prescindere che guadagnino 500 o 10.000 euro al mese e accusano il presidente di alimentare la rabbia sociale.

Per alcuni dei 161 sindaci, vice sindaci e assessori trentini l’indennità sarà quasi raddoppiata, ma l’aumento va detto che non toccherà i 5 comuni più importanti della nostra provincia, cioè: Trento, Rovereto, Pergine, Arco e Riva del Garda. “Riteniamo l’equiparazione delle indennità degli amministratori locali un atto dovuto, come riconoscimento per il loro importante ruolo di responsabilità – aveva spiegato l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna –garantire il funzionamento degli enti locali significa non solo dare onore al merito per chi sceglie di guidare il proprio Ente, ma soprattutto garantire il corretto funzionamento della democrazia sui territori.” (clicca qui per vedere l’intervista all’assessore regionale Lorenzo Ossanna)