Tragico schianto ad Arco, perde la vita il 43 enne Andrea Bertoldi

Il drammatico incidente motociclistico è accaduto nella tarda serata di ieri, venerdì 7 ottobre, intorno alle 23:30 nella zona artigianale di Varignano di Arco sulla rotatoria di via Fornaci.

Da una prima ricostruzione Andrea Bertoldi, 43 enne residente in zona, in sella alla suo scooter nei pressi della rotonda per cause al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo finendo fuori strada schiantandosi contro una recinzione in metallo al lato della carreggiata.

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze dei sanitari del 118.

Vista la gravità dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che con l’equipe sanitaria a bordo è atterrato nelle vicinanze guidato dalle squadre dei vigili del fuoco di Arco supportati dai colleghi di Riva del Garda.

I sanitari dopo un lungo e disperato tentativo di rianimare il 43 enne non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate.

Bertoldi era sposato e lascia due figli di 11 e 7 anni. Lavorava a Riva del Garda nella macelleria di famiglia.

