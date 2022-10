Strage sull’A4: furgone con a bordo disabili tampona tir, 6 morti

Pubblicità

Pubblicità



Il drammatico incidente autostradale è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 07 ottobre, intorno alle 16:00 lungo l’autostrada A4 nel veneziano nei pressi del casello di San Donà di Piave in direzione Trieste sulle tre corsie.

Un furgone con a bordo 7 persone, 5 delle quali disabili, provenienti da Riccione e facenti parte dell‘associazione Onlus Centro 21 dirette in Carnia, per un week end in montagna, ha tamponato un tir fermo in colonna sulla corsia centrale. Il tratto era interessato da alcuni lavori con conseguenti rallentamenti del traffico.

L’impatto è stato violentissimo con il furgone che si è accartocciato sotto il camion.

Pubblicità Pubblicità

Dalle prime informazioni raccolte sembra che il pulmino viaggiasse a velocità sostenuta e che l’autista non si sia accorto del mezzo pesante.

Sul posto sono giunti in massa i soccorsi con il Suem 118 che ha inviato ambulanze, auto medica e l’elicottero di Treviso che hanno cercato di prestare i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.

Per liberare i feriti dalle lamiere contorte del pulmino le squadre dei vigili del fuoco di Mestre, San Donà e Motta di Livenza hanno dovuto usare le cesoie divaricartici per estrarre le persone coinvolte nell’incidente.

Pubblicità Pubblicità



Purtroppo per 6 persone, 5 ragazzi e l’autista del furgone, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso, troppo gravi le ferite riportate. Si è salvata soltanto una giovane donna, anche lei disabile, estratta dopo un lunghissimo lavoro dei vigili del fuoco.

Le vittime sono quattro donne e due uomini tra cui l’autista Massimo Pirroni l’ex sindaco della città di Riccione tra il 2009 e 2014 volontario e componente del consiglio d’amministrazione dell’associazione onlus Centro 21.

Le altre vittime sono Valentina Ubaldi, Rossella De Luca, Francesca Conti, Maria Aluigi e Alfredo Barbieri.

Cordoglio e stato espresso dal presidente della regione veneto Luca Zaia e dal sindaco di Riccione Daniela Angelini che ha proclamato il lutto cittadino per le vittime.