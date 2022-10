Raccontare l’Olocausto ai bambini: “Anna Frank e il diario segreto”, per non dimenticare

Pubblicità

Il 29 settembre, distribuito da Lucky Red, è arrivato nelle sale “Anna Frank e il diario segreto“, un film di animazione che ha saputo raccontare con grande semplicità uno dei drammi senza tempo che più ha segnato le scorse generazioni: l’Olocausto.

Diretto da Ari Folman, questa pellicola si prende certamente molte licenze creative, tuttavia riesce a spiegare in modo semplice ed adatto ai più piccoli l’Olocausto e la storia di Anna Frank.

Presentato al 74° Festival di Cannes nel 2021, questo film ha portato Anna Frank ed il suo mito nel mondo contemporaneo: il successo non si è fatto attendere e, nonostante alcune evidenti incongruenze, riesce a lasciare il segno nel cuore di chi lo guarda.

La pellicola è un’iniziativa della Fondazione Anna Frank di Basilea in collaborazione con Unesco, Claims Conference, Fondation pour la mémoire de la Shoah e altre organizzazioni. Inizialmente previsto in stop-motion, per rientrare nel budget (20 milioni di dollari) si è preferito utilizzare prevalentemente l’animazione 2D e solo alcune scene in stop-motion.

“Anna Frank e il diario segreto, film diretto da Ari Folman, è ambientato ad Amsterdam e ha come protagonista Kitty, l’amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famosissimo diario. La giovane Kitty si risveglia dopo decenni nella loro casa in Olanda e si mette subito in viaggio alla ricerca della sua cara amica. Kitty è convinta che Anna sia ancora viva e viaggia per l’Europa nella speranza di trovarla, mentre rimane basita di fronte al mondo di oggi e alla sue evoluzioni. È così che la ragazza si ritroverà faccia a faccia con qualcosa che inizialmente non avrebbe mai immaginato di trovare: l’eredità di Anna.”

