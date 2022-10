Protonterapia: prorogato l’accordo con la Regione del Veneto

Pubblicità

Pubblicità



E’ stato prorogato l’Accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l’erogazione, nei confronti di cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di Protonterapia. Lo ha stabilito oggi l’esecutivo, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, fissando come nuova scadenza il 31 dicembre 2024.

“L’obiettivo – spiega l’assessore – è quello di continuare a garantire, senza interruzioni, l’erogazione di queste prestazioni di elevato livello ai cittadini residenti nel Veneto, in un’ottica di integrazione dei servizi sanitari e di qualificazione della rispettiva offerta sanitaria.

E’ chiaro – prosegue l’assessore – che l’ambito di riferimento del Centro di Protonterapia è necessariamente sovraregionale. E’ in questa prospettiva che stiamo lavorando, basti pensare alla collaborazione, sottoscritta lo scorso anno in piena pandemia, fra la struttura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Centro di Dubai, per trattare pazienti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Il Centro fondato nel 2014 vanta ormai un’esperienza riconosciuta in ambito internazionale e sono sempre di più i pazienti che provengono dall’estero“, conclude l’assessore. Analogo accordo è già stato approvato alcuni giorni fa dalla Regione del Veneto.

Pubblicità Pubblicità