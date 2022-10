Governo tecnico o Governo politico, il primo nodo da sciogliere per il nuovo esecutivo: le principali differenze

Pubblicità

In questi giorni si stanno rincorrendo ipotesi su come sarà il nuovo esecutivo, tecnico o politico. Sul tema, la leader di FdI Giorgia Meloni consiglia prudenza rispetto alla linea del prossimo esecutivo.

Una prudenza che accompagna però, anche il confronto all’interno della coalizione di Centrodestra dove Lega e FI marcano il campo, ma Giorgia Meloni punta a chiudere la partita entro il 20 ottobre, in tempo per la riunione del Consiglio europeo. L’unica cosa certa è che la Leader di Fratelli di Italia ha promesso un “Governo di alto profilo. I Ministri? Sceglieremo i migliori”. La partita è quindi tutta da giocare, ma in sostanza qual è la differenza tra governo tecnico e politico? Inizialmente, si parte dal presupposto che formalmente non c’è nessuna differenza. In sostanza però qualche differenza c’è.

Il Governo politico, non è altro che un esecutivo formato da personalità appartenenti alle forze politiche nel Paese. Si tratta quindi di un governo di matrice politica, guidato principalmente dagli obiettivi e dagli indirizzi condivisi nella maggioranza.

Al contrario, con governo tecnico, si fa riferimento ad una composizione dell’esecutivo per cui i componenti dell’esecutivo non vengono individuati tra le forze politiche, ma vengono chiamati degli esperti nelle materie economiche e tecnico-scientifiche.

In questo caso quindi, il ruolo non sta né a destra né a sinistra e chi lo compone non è stato eletto dai cittadini per le sue convinzioni politiche, ma è stato nominato in base alle sue competenze specifiche.

