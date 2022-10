Diffusione della musica in ambito scolastico: attivato il Tavolo di coordinamento

Pubblicità

Favorire maggiore accessibilità alla musica, anche in virtù delle radicate tradizioni del territorio trentino, da sempre vocato alla valorizzazione della stessa in tutte le sue declinazioni, è questo il compito assegnato al neo costituito Tavolo provinciale di coordinamento per la diffusione della formazione musicale in ambito scolastico.

Il Tavolo di lavoro resterà in carica fino al termine della legislatura.

Il tavolo ha lo scopo di riprendere un’attività organica di coordinamento della promozione dell’offerta della formazione musicale a favore degli studenti e delle studentesse della scuola trentina con un’attenzione alla capillarità e all’accessibilità della stessa.

Il Tavolo sarà così composto: Monica Zambotti, dirigente del Servizio istruzione, o suo delegato; Alessandra Schiavuzzi, dirigente del Servizio attività e produzioni culturali, o suo delegato; Daniela Simoncelli, dirigente scolastica del Liceo delle Arti “Vittoria-Bonporti-Depero”; Paolo Andrea Buzzelli, dirigente scolastico del Liceo “Maffei” di Riva del Garda; Massimiliano Rizzoli, referente e direttore del Conservatorio “F. A. Bonporti”; Stefano Chicco, in rappresentanza della Rappresentanza unitaria delle scuole musicali; Giancarlo Comar, in rappresentanza della Rappresentanza unitaria delle scuole musicali; Rolando Lucchi, in rappresentanza della Rappresentanza unitaria delle scuole musicali; Cristina Moser, in rappresentanza della Federazione dei corpi bandistici di Trento; Paolo Bergamo, in rappresentanza della Federazione dei cori del Trentino

Il funzionamento e l’organizzazione dei relativi lavori è assunta dal Servizio istruzione nella persona di Niccolò Dai Pra’, referente per la didattica e l’organizzazione scolastica, a cui vengono attribuite funzioni di coordinamento.

