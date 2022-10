Certificazione scuola libera da bullismo e cyber bullismo: prorogato il termine di rendicontazione

Pubblicità

Pubblicità



Prosegue l’impegno della Provincia autonoma di Trento nel contrastare bullismo e cyberbullismo. Ieri la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, ha prorogato il termine per il raggiungimento della certificazione di scuola libera da bullismo e cyber bullismo e il relativo termine di presentazione della rendicontazione per le scuole che erano state ammesse al finanziamento.

Nello specifico il termine di raggiungimento della certificazione è stato fissato entro il 30 giugno 2023, mentre il termine di presentazione della rendicontazione è stato stabilito entro il 31 agosto 2023.

Il provvedimento riguarda sei istituti comprensivi della rete scolastica il cui capofila è l’Istituto comprensivo Trento 5 (che comprende anche IC TN1; IC TN 3; IC TN4; IC TN 7; IC Aldeno e Mattarello) e inoltre l’Istituto comprensivo di Cavalese.

Pubblicità Pubblicità

“Il Trentino sta investendo da anni sul tema della lotta al bullismo – ha precisato l’assessore Bisesti – questo anche alla luce dei casi gravi che sono emersi anche a livello nazionale. C’è sempre la massima attenzione da parte delle nostre strutture nelle progettualità che vengono portate avanti, in particolare attraverso la certificazione delle scuole.

Dobbiamo lavorare affinché ci sia sempre più consapevolezza di questo fenomeno e degli strumenti che le nostre scuole stanno mettendo in atto per prevenire questi tipi di comportamento“.

Il bando per l’educazione civica digitale e il contrasto al cyberbullismo per l’anno scolastico 2021/22 prevedeva il percorso di certificazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo con la possibilità per gli istituti scolastici di avvalersi di un finanziamento (pari ad 80% dell’importo sostenuto o comunque per un massimo di 3.000 euro) da impiegarsi per l’ottenimento della certificazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo da parte di un ente certificatore autorizzato. Questa opportunità è riservata a 7 istituzioni scolastiche e formative.

Pubblicità Pubblicità