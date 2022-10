Centrati da un pick up in via Brennero, 3 ciclisti finiscono al santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 17.00 in via Brennero all’altezza del passaggio ciclopedonale tra l’incrocio con via Marconi e la rotatoria dei caduti di Nassiriya.

Un pick up Mitsubishi L200 mentre stava transitando verso Gardolo ha centrato tre ciclisti che sono finiti sull’asfalto. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi insieme ad altre persone che hanno assistito allo scontro. Da capire se i tre, due uomini e una donna stessero procedendo a lato della strada oppure se in quel momento attraversassero le strisce pedonali.

Tutte e tre sono stati ricoverati al pronto soccorso del santa Chiara con vari politraumi. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale che dovrà ricostruire l’accaduto e capire le eventuali responsabilità. Un aiuto dovrebbe arrivare anche dalle telecamere installate da poco in quel tratto.

Pubblicità Pubblicità