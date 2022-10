Ue, al vertice di Praga si inaugura “un’Europa allargata” a 44 Stati: Italia e altri 3 Paesi difendono l’idea del price cap dinamico

Pubblicità

È cominciato ieri il Vertice di Praga in una due giorni di incontri tra i Capi di Stato e di Governo dell’Ue e dell’Europa tutta. Sono 44 infatti, i rappresentanti di Stato, compresa Armenia, Gran Bretagna e Turchia. Il risultato di questa iniziativa di un’Europa allargata è stato molto buono, segno che la situazione internazionale necessità di convergenze comuni.

Ovviamente, il tema centrale è la crisi energetica, ma anche l’idea di lavorare insieme senza accelerate autonome, come quelle di Berlino, con il suo mega piano di aiuti a famiglie e imprese che a molti, Roma compresa, non è piaciuto.

Intanto, proprio Draghi alla tavola rotonda sull’energia difende il tetto al prezzo del gas, tutto il gas, non solo quello utilizzato per produrre elettricità come aveva inizialmente ipotizzato la Commissione Europea.

L’idea italiana è appoggiata anche da Belgio, Polonia e Grecia, dalla Francia invece, Macron punta sul nucleare e rinnovabili, raccontando anche il rigido piano di risparmi energetici lanciato nel suo paese.

Al momento sembrano non esserci importanti intese, ma oggi i 27 si confronteranno nuovamente sulle diverse posizioni, legate strettamente al tema dell’energia e dell’inflazione e scatenate dal tema guerra.

