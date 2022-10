Torna la «Mala movida» in centro città, l’appello dei cittadini: «Così non si può continuare»

Pubblicità

Pubblicità



I problemi di degrado e spaccio in centro a Trento sono ormai cosa nota: negli ultimi mesi abbiamo riportato numerose notizie riguardo ad arresti e a segnalazioni che sono arrivate (ad esempio: link 1; link 2; link 3).

La rabbia dei cittadini è tanta: da anni non si dorme più sonni tranquilli, ed è impensabile uscire di casa sentendosi sicuri di sera o di notte nelle zone di Santa Maria Maddalena, Via Calepina, Largo Carducci, Angolo 33. (VIDEO)

La situazione è tragica: con un ricambio generazionale che fatica a trovare posto in una società di cui non condivide gli ideali ed un aumento dell’immigrazione e la conseguente difficile integrazione di chi arriva in Italia, per Trento (ma anche per tutta l’Italia) si può solo andare incontro a situazioni davvero difficili da gestire.

Pubblicità Pubblicità

Gran parte del centro di Trento è letteralmente in mano ai vandali e a gruppi di ragazzi che fanno chiasso, imbrattano i muri (anche con urina), si ubriacano e girano per le strade come se queste fossero di loro proprietà, fino alle 3-4 del mattino.

Per questi ragazzi, spesso e volentieri lo stare in gruppo li porta a sentirsi più forti, autorizzati e giustificati ad agire come più li aggrada. Certo, di spazi a Trento non ne mancano e dovrebbe essere scontato che sedersi per terra occupando strada e marciapiede non è forse in modo migliore per impiegare il proprio tempo. L’appello dei cittadini è disperato: «Così non si può continuare».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità