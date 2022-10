Tamponamento sulla provinciale 235 a Lavis, coinvolti 3 veicoli

Pubblicità

L’incidente è successo alle ore 14.30 sulla strada provinciale 235 all’altezza dell’uscita di Lavis. Il tamponamento ha coinvolto un autocarro, una moto e una macchina.

Allertati da alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Lavis insieme a due ambulanze del 118. Gli operatori dei vigili del fuoco sono giunte sul posto con polisoccorso e pinza idraulica prestando le prime cure ai feriti e mettendo in sicurezza i veicoli incidentati.

Dopo essere stati stabilizzati due feriti, fra i quali un ragazzo di 28 anni, sono stati trasferiti al santa Chiara di Trento in codice rosso. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e una pattuglia dei carabinieri che ha smaltito il traffico.

