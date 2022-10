Si allontana dai proprietari e rimane bloccato nella vegetazione: cagnolino salvato dai Vigili del Fuoco

Pubblicità

Non tutti i supereroi hanno il mantello, alcuni hanno le divise da Vigili del Fuoco!

Nel pomeriggio di oggi, un cagnolino – sfuggito al controllo dei propri padroni – è rimasto intrappolato nella boscaglia in una zona impervia e difficilmente raggiungibile del bosco nei pressi di Pregasina, una frazione del comune di Riva del Garda.

Il cagnolino – mentre passeggiava con i proprietari – è finito in una zona ripida del bosco e non riusciva più a muoversi tra rovi, cespugli e sterpaglie. Alla fine, l’animale è stato recuperato e messo in salvo nel pomeriggio di oggi dai Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda.

