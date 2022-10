Sabato a Nago pietre, dipinti, musica e coperte rosse

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 8 ottobre, alle 10.30 al Forte Superiore a Nago, si terrà l’inaugurazione della mostra “Pietre LAGO pigmenti” di Liberio Furlini.

A seguire, con inizio alle ore 15.30, il concerto “Maramao, canzoni tra le guerre” per la manifestazione “Sentinelle di Pietra”, con Matteo Ferrari e Simone Cappello. Con l’occasione verranno esposte anche le coperte di lana rossa create con le formelle donate dalla popolazione nel novembre 2021, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il Tavolo sociale per il contrasto alla violenza di genere Alto Garda e Ledro ha valutato di ospitare in ogni Comune le coperte, in questo modo i residenti che hanno contribuito al progetto potranno visionarle di persona. La mostra sarà aperta tutti i giorni (eccetto lunedì) dalle ore 11 alle ore 20 fino al 3 novembre.

Pubblicità Pubblicità

L’assessora comunale al turismo e alla cultura, Sara Balduzzi, spiega: «Furlini ama moltissimo i murales e una parte della mostra è dedicata alla pittura rupestre. L’artista ha reinterpretato alcune delle immagini, trovate in diverse parti del mondo, realizzate proprio sulle pietre.

In occasione di questa esposizione abbiamo deciso di mostrare anche – a nome di tutto il Tavolo intercomunale del sociale Alto Garda e Ledro – le coperte rosse che dallo scorso 8 marzo stanno viaggiando nei vari Comuni coinvolti dall’iniziativa.

Voglio ricordare l’impegno di “Luogo Comune”, che ha letteralmente unito lo sforzo delle persone cucendo insieme le formelle per farne delle grandi coperte. Questa esposizione, che punta l’attenzione sulla violenza di genere, fa seguito alla riuscita passeggiata del 25 novembre 2021, quando abbiamo camminato lungo il lago, da Torbole fino a Riva del Garda».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità