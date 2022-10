Riapre l’ambulatorio di fisioterapia alla Casa di Riposo di Cles con un nuovo laser

Pubblicità

Già da alcuni anni l’APSP S. Maria di Cles offre un servizio di fisioterapia accessibile al pubblico; questo servizio è rivolto a tutta la popolazione, non esclusivamente a quella anziana. Il servizio fisioterapico di recupero e rieducazione funzionale dell’APSP di Cles ha riaperto presso l’ambulatorio al primo piano della palazzina, nella zona servizi della struttura, specializzato per gli utenti esterni.

Per le persone impossibilitate a raggiungere l’ambulatorio, si effettua un servizio di fisioterapia a domicilio dove oltre ai trattamenti specifici e personalizzati per ogni paziente, vengono anche fornite consulenze riguardanti l’organizzazione degli spazi, il superamento delle barriere architettoniche e l’ergonomia della mobilizzazione del malato a letto, in poltrona o in carrozzina, per agevolare chi presta assistenza (caregivers).

Le attività di recupero e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire la massima ripresa possibile delle funzioni motorie, lese a seguito di eventi patologici e/o traumatici.

La fisioterapia ha un ruolo fondamentale anche nella prevenzione degli infortuni in tutte le sue fasi, sia nel modificare i comportamenti potenzialmente responsabili di disfunzioni che generano una patologia o come prevenzione di una sua evoluzione, che nell’evitare le ricadute.

Le terapie spaziano dalla riabilitazione neuromotoria alla terapia manuale e miofasciale, alla massoterapia, all’applicazione di bendaggi con taping neuromuscolare, al training deambulatorio e del passo, all’educazione del caregiver. Sono inoltre presenti terapie fisiche come la tecar terapia e da pochi mesi anche un nuovo laser.

L’ambulatorio è dotato di attrezzature moderne idonee allo scopo riabilitativo in ambito ortopedico, con trattamenti volti alla risoluzione di problematiche dolorose o degenerative (cervicalgie, lombalgie, artrosi, tendinopatie), oppure al recupero funzionale di aree del corpo che hanno subito una lesione o un intervento chirurgico (distorsioni, stiramenti/strappi muscolari, fratture, lesioni legamentose, cartilaginee, e meniscali). Gli interventi riguardano anche i pazienti con problematiche neurologiche, tra le più note, ricordiamo il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e le patologie cardiovascolari, ischemiche o emorragiche.

