Paura per il gasolio finito nel Sarca. I vigili del fuoco limitano i danni

Uno sversamento di carburante nel fiume Sarca all’altezza di Madonna di Campiglio ha richiesto nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, dalle 18 alle 22:30 circa, l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio, Carisolo, Pinzolo e Tione.

I pompieri hanno predisposto alcune barriere assorbenti per circoscrivere l’area e procedere così alle operazioni di bonifica.



La situazione, fortunatamente, è tornata alla normalità anche se per i vigili del fuoco volontari il lavoro non è concluso. Alcune barriere assorbenti rimarranno infatti posizionate per l’intera giornata di oggi.

Secondo una prima ricostruzione durante i lavori di ristrutturazione della filiale della locale Cassa Rurale, una grossa cisterna non bonificata si è rotta e il contenuto di alcune centinaia di litri di gasolio è finito nelle acque bianche e di conseguenza accidentalmente nell’alveo del fiume Sarca.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco di Madonna di Campiglio insieme ai colleghi di altre frazioni ha evitato il peggio limitando i danni all’ecosistema del fiume.

