Ecco «Volume One», il nuovo progetto di Heterogene

In tutti gli store digitali “Volume One”, il nuovo progetto di Heterogene, un album che rappresenta un vero e proprio prodotto sperimentale, 15 tracce con atmosfere di tipo ambient e chillout.

Heterogene è un gruppo di lavoro formato da bravissimi musicisti, con collaborazioni internazionali, un “laboratorio” andato avanti negli ultimi anni alla ricerca di nuove sonorità etniche e metropolitane.

Il singolo scelto per il lancio radiofonico è una delle due canzoni “pop” del disco, dal titolo “Up and Down” feat, qui il videoclip. Sarah (arrangiamento: Raf Guitar Angel – mix e mastering: Papis). “Volume one”, un disco proiettato nella lounge music dei mitici Buddha Bar, Cafè del Mar e Costes Hotel, con nuove featuring come la giovane Sarah, Janez&Dayel e Claire, è un progetto curato nei minimi dettagli dal producer Logom. Edizioni Tycaua.

