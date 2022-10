Approvato il decreto con limiti per il riscaldamento: 19 gradi per le abitazioni e 17 per industria. Previste alcune deroghe

Pubblicità

Pubblicità



Il Ministro della transizione ecologia, Cingolani ha firmato ufficialmente quello che sarà un passo verso un inverno dettato dal razionamento del gas. Il nuovo decreto, infatti, definisce i nuovi limiti per l’utilizzo di impianti termici e di climatizzazione alimentati a metano. Attraverso le misure di razionamento, si potranno ridurre i consumi di gas naturale pari a oltre 2 miliardi di metri cubi.

Limiti, che toccano anzitutto il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento che sarà ridotto complessivamente di 15 giorni. Infatti, l’accensione avverrà con 8 giorni di ritardo e lo spegnimento con 7 giorni di anticipo, rispetto a quanto fatto fino allo scorso anno e in base alle zone climatiche di appartenenza dei singoli Comuni.

Tra i nuovi paletti introdotti dal Decreto, c’è anche la riduzione di un’ora al giorno del periodo di accensione, nonché la riduzione di un grado della temperatura massima dell’aria. Questo significa che per le attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura sarà di 17 gradi, mentre per le abitazioni e per tutti gli altri edifici sarà di 19 gradi.

Pubblicità Pubblicità

Disposizioni che però incontrano alcune deroghe dettate da circostanze specifiche. Infatti, tali misure non riguarderanno i luoghi di cura, come gli ospedali, le piscine e le saune, le scuole materne e gli asili nido, gli edifici con impianti alimentati prevalentemente ad energie rinnovabili e le attività industriali per le quali le amministrazioni comunali abbiano già chiesto deroghe rispetto ai limiti di temperatura.

Non solo, ma nel caso in cui le condizioni climatiche fossero particolarmente rigide, i Comuni attraverso un provvedimento motivato, potranno autorizzare l’accensione degli impianti alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto. Questo, purchè rimanga il grado in meno e solo per una durata giornaliera ridotta.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità