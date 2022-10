Rovereto: denunciati per spaccio 3 extracomunitari

Pubblicità

Prosegue assiduamente l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, ha permesso nella giornata del 28 settembre di segnalare all’autorità giudiziaria 3 soggetti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sottoposto ad attento controllo e vigilanza le principali zone verdi della Città della Quercia ed in particolare i giardini che costeggino Via Dante e Via Lungo Leno, già oggetto di segnalazione da parte dei cittadini, per garantirne la regolare e serena fruizione agli stessi ed in particolare, al fine di individuare eventuali soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato che di sovente vede coinvolti come soggetti passivi anche i minorenni.

In tale contesto, nella mattinata del 28 i Carabinieri hanno notato, all’interno del parco pubblico “Giardini alla pista”, tre soggetti extracomunitari, i quali attiravano la loro attenzione e ritenendo che si trovassero in quel posto per finalità di spaccio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rovereto hanno proceduto ad un loro controllo.

I giovani sub-sahariani venivano trovati in possesso di circa 95 grammi di hashish e di un bilancino di precisione che debitamente repertati dagli inquirenti venivano sottoposti a sequestro, nella circostanza veniva acquisita e tolta dalla disponibilità dei tre giovani anche una modesta somma di denaro, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In tre soggetti individuati venivano accompagnati presso la Caserma di piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa, dove, dopo la redazione degli atti di rito, venivano rilasciati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

