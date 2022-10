Riva del Garda: illuminazione a basso consumo, al via i lavori nelle vie Ballino e San Sebastiano

Pubblicità

Sono iniziati in questi giorni i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Ballino e San Sebastiano, intervento finanziato dal Pnrr.

Precisamente, si tratta del rifacimento completo dell’impianto di illuminazione pubblica nel tratto di via Ballino tra le intersezioni con via Fontanella e via Chiesa Vecchia, dove i corpi illuminanti esistenti saranno sostituiti da apparecchi a basso consumo e inquinamento luminoso; e della realizzazione di un nuovo impianto, utilizzando apparecchi della stessa tipologia, in via San Sebastiano (tratto di strada laterale a via Ballino), lungo la quale l’illuminazione attualmente è sostanzialmente assente.

Il nuovo impianto, nonostante il sensibile miglioramento dell’illuminazione in via San Sebastiano (dove, come detto, è oggi pressoché nulla), consentirà un risparmio di circa 12.216 kWh elettrici all’anno, corrispondete a una riduzione del consumo del 62,9%. Il risparmio ottenuto corrisponde a circa 2,8 tep e contribuisce a ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica.

Il costo complessivo dell’intervento è di 362 mila euro, di cui 272 mila sono fondi dell’amministrazione e 90 mila provengono dal Piano nazionale di ripresa resilienza (Pnrr).

Le opere elettriche sono firmate dal p.ind. Cesare De Oliva (Rovereto), le imprese esecutrici sono la CTS di Scurelle e e la Costruzioni Calzà di Arco; direttore dei lavori è il p.ind. Cesare De Oliva, coordinatore della sicurezza e della sicurezza in fase progettuale il p.ind. Lorenzo Modena (Arco).

L’importo netto dei lavori affidati è di 198.802 euro, la fine dei lavori prevista dal contratto è il dicembre del 2022.

