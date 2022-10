Pnrr, scontro Draghi-Meloni: “Ci sono ritardi, daranno la colpa a noi”. Il Premier nega: “Se ce ne fossero Ue non verserebbe soldi”

Pubblicità

Giorgia Meloni mette le mani avanti sul Pnrr. Se Draghi durante il punto della situazione sul Pnrr, sostiene che i tempi sono stati rispettati, Meloni ribatte dicendo: “Ereditiamo una situazione difficile, i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare. Siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma ci verrà attribuita“.

Parole che indubbiamente si scontrano con quelle del Premier Draghi che al contrario, ammette come il Governo abbia adottato tutte le misure per favorire un’efficacie attuazione del Pnrr. “Ora spetta ovviamente al prossimo Governo continuare il lavoro” e aggiunge: “Non ci sono ritardi, se ce ne fossero la Commissione Europea non darebbe i soldi. Gli obiettivi sono stati raggiunti, dobbiamo mantenere gli impegni presi”.

Per il nuovo Governo non ci sarà solo il Pnrr da portare avanti, ma anche il dossier sull’Energia e i rapporti con l’Europa. Posizione appoggiata anche dalla leader di Fratelli d’Italia, tanto che inizialmente si pensava ad un patto tra Meloni e Draghi. Sintonia però smentita dalla futura premier che sottolinea la strada dell’autonomia e dell’opposizione intrapresa fino ad ora.

