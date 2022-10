La Magnatonda de Caoriana è ancora più ricca di gusto, natura e spettacolo!

Pubblicità

La sinergia tra enogastronomia, natura e attività ludiche è il format vincente della Magnatonda de Caoriana, camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Capriana Dall’Aves al Corn, che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito e che quest’anno torna con un’edizione arricchita e più scenografica.

L’evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sede della Federazione trentina Pro Loco, alla presenza dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, del presidente della Pro Loco di Capriana, Federico Goss, dell’assessore alla cultura del comune di Capriana Flavia Belotti e del direttore dell’APT Fiemme Pinè Cembra Giancarlo Cescatti.

Il presidente della Pro Loco ha dato evidenza alle novità di quest’anno, a partire dall’itinerario, che quest’anno ripropone il percorso nel bosco, abbandonato negli scorsi 3 anni a causa delle limitazioni sui sentieri provocate dalla tempesta Vaia. I partecipanti percorreranno dunque un anello di 14 km quasi totalmente pianeggianti (adatto anche ai passeggini country), da Capriana fino all’abitato di Anterivo, attraverso una dolce pineta, impreziosita da spettacolari punti panoramici sulla valle.

Anche la parte enogastronomica ha quest’anno una marcia in più, con un’ulteriore tappa gustosa, che porta a 9 le postazioni di gusto. Si inizia con la colazione, poi una merenda, un aperitivo, il pranzo, la degustazione di succhi, la frutta, il dolce, il caffè e infine la merenda contadina.

Ogni tappa sarà accompagnata, per chi lo vorrà, da un‘attività di approfondimento o da uno spettacolo: dal laboratorio di caseificazione alla visita con una guida alpina, dall’esposizione di profumi al focus su flora e fauna del Parco naturale Monte Corno, dalla realizzazione e assaggio delle marmellate alla visita del Mulino della Meneghina.

La Magnatonda de Caoriana è una manifestazione Eco, e fin dalla sua prima edizione ha prestato particolare attenzione alla sostenibilità: in ogni stand vengono infatti utilizzati solo prodotti a Km 0, e ad ogni partecipante viene dato in omaggio un kit di piatto e stoviglie in plastica rigida.

Le dichiarazioni

Dietro un evento così articolato sta una altrettanto strutturata macchina organizzativa, che impiega oltre 50 volontari di 10 associazioni.

La capofila, la Pro Loco di Capriana Dall’Aves al Corn, è riuscita infatti a creare una stretta collaborazione con le realtà associative del paese di Capriana e della vicina Anterivo, ognuna delle quali si occupa di una tappa, sia nella parte gastronomica che per quel che riguarda l’attività collegata.

“L’evento nasce dalla volontà di promuovere il territorio insieme a tutte le associazioni locali: per questo fin da subito ci siamo impegnati per creare una forte rete, ed oggi siamo più che soddisfatti del clima di collaborazione che siamo riusciti a creare. Abbiamo anche superato i confini comunali, coinvolgendo nell’edizione di quest’anno anche due associazioni di Anterivo” spiega Federico Goss.

“E’ un evento a cui teniamo particolarmente, perchè è nato insieme alla Pro Loco. Dentro ci abbiamo messo quello che per noi sono le eccellenze del territorio dal punto di vista enogastronomico, ma anche quello che ci fa emozionare del nostro paese: i suoi scorci, i suoi boschi e le sue passeggiate“.

Apprezza la capacità di eventi come questo di destagionalizzare il turismo l’assessore Failoni, che evidenzia anche il merito della Pro Loco di avere costruito una rete tra associazioni e attori del territorio.

Il valore di questa manifestazione è apprezzato anche dall’amministrazione comunale, che, nelle parole dell’assessore Flavia Belotti “è orgogliosa di questo evento, che è una finestra sul nostro territorio, e che riesce a restituire, con le sue collaborazioni con la Val di Cembra e con l’Alto Adige, la natura di paese di confine del nostro comune“.

Sottolinea l’insostituibile apporto del volontariato per dare vivacità del territorio il direttore dell’APT Fiemme Pinè Cembra Giancarlo Cescatti, che ravvisa nella Magnatonda “ un’occasione per far scoprire luoghi nuovi alla stessa comunità, oltre che un esempio di come dare contenuto alla stagione autunnale, puntando sul gusto.“