“Filma la tua salita del cuore”: ecco i 3 vincitori del contest

E con la fine dell’estate si conclude anche il contest “Filma la tua salita del cuore”. Ecco i nomi dei tre vincitori e le loro tre salite del cuore, che hanno voluto filmare anche per noi, regalandoci emozioni e la voglia di percorrerle in sella alla nostra bici:

1° POSTO PER MARCO MIGANI: rifugio Papa

2° POSTO PER GIANCARLO CASENTINI: salita del Blockhaus

3° POSTO PER DANIELE COLOMBO: colle del Nivolet

Chi di voi le conosce e le ha ripescate dai propri ricordi grazie a Marco, Giancarlo e Daniele? A chi invece, dopo aver visto il video, è venuta voglia di affrontarle per la prima volta?

Ricordiamo i tre splendidi premi che li aspettano:

Primo premio: un pernottamento per due persone in mezza pensione in un hotel a scelta della Valle di Fiemme per la stagione invernale 2022-2023 o estiva 2023 + un buono da 50 € da spendere su

Secondo premio: una divisa da ciclismo firmata Dolomitics + un buono da 30 € da spendere su hubblepresport.com

Terzo premio: uno skipass giornaliero per due persone da utilizzare nella stagione invernale 2022-2023 nel comprensorio sciistico Ski Center Latemar + un buono da 20 € da spendere su hubblepresport.com

Ideatrice del contest è stata Lisa Dalmaso, al fondatrice del gruppo facebook «Salite in bici» che conta quasi 20 mila followers. 47 anni, bella donna, segno del Saggitario e residente a Pergine Valsugana adora la bicicletta, «è libertà, è piacere, è emozione – spiega, ma la verità è che ingorda di vita e di emozioni».

Come è nata l’idea questo premio?

«L’idea è stata quella di rendere disponibili anche ad altri amanti delle due ruote le nostre imprese con un video, quale stimolo e incentivo per scoprire magari una nuova salita in un territorio ancora sconosciuto. L’obiettivo di ogni iniziativa del gruppo “Salite in bici” rimane quello della condivisione di una passione e della scoperta. I video hanno visto centinaia di visualizzazioni e numerosi commenti, confermando quindi l’interesse crescente per questa tipologia di scambio immediato ed emozionale».

Stagione 2022, in sintesi come è andata per il gruppo «Salite in bici».

«Impennata inarrestabile delle iscrizioni al gruppo Facebook e un’intensa attività online con una grande abbondanza di post, video e foto con itinerari e consigli di tutto interesse per gli iscritti al gruppo. Sono stati tanti i fine settimana che ci hanno visti uscire in gruppo alla scoperta della Valsugana tra Menador, Panarotta, Vetriolo, passo del Redebus, montagna di Roncegno, ma anche al cospetto delle Dolomiti in val di Fassa in occasione del Sella Ronda Bike Day e tra le colline delle Langhe il prossimo fine settimana dal 7 al 9 ottobre. Non sono mancate le gite con i due gruppi amici di Salite in bici, le Forcelle Rosa della val di Non e W la Fuga dalla Val di Non e Sole, alla Valsugana e alla Valpolicella. Il 2022 ha visto nascere la collaborazione, accanto a Hersh Bike e Hubble Presport da sempre sostenitori del gruppo, con Dolomitics, che ha ideato, curato e realizzato la nuova divisa del gruppo: un vero made in Italy per vestire con qualità e stile».

Quali progetti ha in mente l’amministratrice di Salite in bici per il 2023?

«Diciamo che le idee non mancano mai. In particolare tante nuovi iniziative, eventi e percorsi per far scoprire la “mia” Valsugana, e in particolare le sue grandi salite con un programma del tutto speciale… Ma non anticipiamo troppo. Non mancheranno ovviamente le uscite di gruppo anche fuori Regione, partendo dalla Sicilia a primavera e proponendo itinerari ed esperienze per tutte le gambe e tutti i gusti.