Emergenza bollette in Trentino: in 60 mila a rischio

I dati raccolti dal Centro Studi Cgia spaventano e non poco. In questo 2022 la povertà energetica (impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici) rischia di colpire almeno 60 mila persone nel solo Trentino.

Nella giornata di ieri – 5 ottobre 2022 presso il Polo culturale diocesano Vigilianum – si è tenuto “Guai ai poveri“, incontro che ha affrontato delle tematiche importanti e quanto più attuali.

Tema dell’incontro è stato: “L’onda della povertà tra crisi economica globale, politiche deboli e nuovi bisogni. Possibili strategie territoriali per affrontare questa nuova emergenza”.

“Guai ai poveri” si è svolto all’interno del programma della “Settimana dell’accoglienza” organizzata da CNCA. La mattinata di ieri è stata dedicata al tema della povertà, emergenza che si sta acuendo a causa degli scenari generali (inflazione, costi energia…).

Sono intervenuti il prof dell’Università di Trento (e presidente dell’Alleanza contro la povertà in Italia) Cristiano Gori, la presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige Angela Rosignoli, l’assessora al bilancio del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, il segretario della Cgil del Trentino Andrea Grosselli, il segretario del CNCA del Veneto Oscar Mazzocchin, coordinati dal presidente nazionale del CNCA Riccardo De Facci.

Il problema delle persone che non riescono – di fatto – a star dietro ai continui rincari e alle bollette stratosferiche che arrivano e che arriveranno questo inverno è letteralmente un cane che si morde la coda. A soffrire di questi costi stellari non sono solo i privati, ma anche le aziende: se loro per prime non riesco a star dietro ai costi, dovranno fare dei tagli. Se verranno fatti dei tagli, qualcuno perderà il posto. E se non si lavora, di conseguenza non si guadagna e le bollette non si riescono a pagare.

In aggiunta a questo, c’è il divario – enorme – che sta spaccando in due la società: da un lato tutte quelle persone e famiglie che già faticavano ad arrivare a fine mese, con l’aggiunta di quelle persone che – invece – riuscivano ad avere una buona vita ma che ora si ritrovano a far fatica con i propri guadagni. Dall’altro lato, invece, ci sono coloro che non hanno mai avuto problemi economici e che – probabilmente – neanche mai li avranno.

C’è da dire che il Trentino ci sta provando, con gli aiuti e con i bonus, a supportare chi fatica: ma su una bolletta lievitata a 500/600 euro, quanto possono essere davvero utili 180 euro? L’assessora al bilancio del Comune di Trento Mariachiara Franzoia, su questo è stata chiara: per aiutare velocemente bisognava “attivare dei bonus piatti” nonostante ne siano stati avviati altri basandosi su un principio di equità. Inoltre, sono stati stimati dai 6 ai 10 milioni di euro per l’aumento delle spese energetiche nel bilancio del comune.

Le famiglie che hanno delle bollette più alte sono anche quelle che si ritrovano – spesso – a vivere in edifici vecchi o comunque non a basso consumo e dal basso valore di mercato. Chi ha la possibilità di avere pannelli fotovoltaici o di vivere in un’abitazione con un involucro edilizio termicamente ben isolato, impermeabile e senza ponti termici avrà di conseguenza delle bollette meno “pesanti”.

La situazione che ci si prospetta per questo inverno è davvero preoccupante: si finirà per vivere al fine di pagare (a fatica) le bollette.