Crisi energetica, Opec taglia la produzione del greggio. Usa incolpa Mosca: “Mossa filo-russa”

Nel giorno in cui l’Europa dettaglia i punti chiave in tema energia da portare al vertice informale di Praga, l’Opec decide di tagliare la produzione di due milioni di barili di petrolio al giorno. Una decisione che non piace agli Stati Uniti, tanto da incolpare Mosca, sostenendo l’ipotesi di un possibile allineamento dell’organizzazione con la Russia.

Ovviamente dopo l’annuncio dell’Opec si è registrata un’impennata del prezzo del greggio e del gas che al Mercato di Amsterdam è salito a 175 euro al megawattora. Questa, insomma, sembra essere la probva tangibile di quanto sia indispensabile uscire dalla volatilità del mercato, raggiungendo al più preso l’indipendenza energetica.

In questa direzione, qualcosa dall’Europa sembra muoversi. Al Parlamento Europeo, Ursula Von der Leyen annuncia: “Siamo pronti per discutere ad un tetto massimo al prezzo del gas, ma solo quello utilizzato per generare elettricità. Non possiamo permettere che i prezzi del metano guidino quelli dell’elettricità genando spinte inflazionistiche in tutto il continente”.

Di fatti, il price cap rappresenterebbe un primo passo verso una riforma strutturale del mercato elettrico, da completare entro l’anno che punta a superare definitivamente l’attuale Piazza di Amsterdam, rivelata troppo volatile.

La Commissione propone quindi un provvedimento temporaneo che impone un negoziato con tutti i fornitori (non solo con la Russia). Infine, viene suggerito, nell’interesse comune di rafforzare gli acquisti congiunti.

