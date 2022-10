Bollette, le famiglie: «Siamo disperati, non sappiamo come pagarle»

Pubblicità

Sarà un inverno certamente più freddo: tra riscaldamento con date ore di accensione, meno gradi in casa e bollette da paura, sono mesi freddi quelli che l’Italia dovrà superare.

In attesa di quelle che – per molte famiglie e (si stima) circa 60 mila persone (QUI link) – saranno delle e vere e proprie bastonate dietro alle ginocchia, c’è chi ha già avuto modo di vedere un notevole aumento nelle proprie bollette.

“Casa nostra non è una casa nuova, anzi. È un edificio che ha circa 40 anni e non è mai stato oggetto di lavori. Niente ‘cappotto’ o tetto o qualsiasi altro lavoro per rendere l’abitazione più ‘a basso consumo’. – racconta uno studente –

È sempre stata piuttosto fredda – il sole lo prendiamo per poche ore al giorno – e già di abitudine scaldiamo prevalentemente sala e cucina. In inverno è raro avere in casa più di 20/21 gradi e non è mai stata una questione di costi, ma semplicemente a noi piaceva avere in casa una temperatura più mite e magari utilizzare coperte o maglioni.

Tuttavia, spesso utilizziamo i fornelli elettrici o simili se magari si deve studiare o stare in camera. Non per ore e ore, però è capitato di usarli. Idem d’estate con condizionatori e ventilatori (specialmente durante la scorsa estate!) Già nelle bollette recenti è stato evidente l’aumento delle cifre. Siamo disperati, non sappiamo come faremo a pagarle, tenendo conto che le prossime saranno certamente molto più alte.“

“Ho 26 anni, lavoro in proprio e da un circa sei mesi ho preso un mini appartamento in affitto. – racconta poi Alberto – ho preferito allontanarmi dalla città per prendere un posto piccolo e che avesse un caminetto. Volevo fare il passo di uscire da solo senza dover prosciugare i miei risparmi nelle bollette dei mesi freddi. Cosa che temo accadrà comunque.

È assurdo, se si alzeranno davvero i costi finirò davvero per tornare dai miei. Non mi pesa eh, però dispiace vedere che siamo in uno stato che mette in croce tutti, specie i più giovani e le famiglie. Sinceramente – tra le cose che al momento meno mi ispirano fiducia – c’è la presa che l’Unione Europea ha sull’Italia. Ho tantissimi dubbi sul futuro e comunque mi guarderò intorno per cercare di andare altrove.”

Siamo in un momento di malessere generale: i giovani si sentono presi in giro, le famiglie si sentono bastonate, le persone si sentono impotenti. Quasi fossimo tutti delle inutili pedine sacrificabili. Storicamente parlando, quando una società si sente poco ascoltata e presa in giro, il malessere generale rischia di diventare l’anteprima di qualcosa di ben peggiore.

“Vorrei dire che questi bonus saranno di aiuto, ma la vedo difficile. Su bollette che rischiano di aumentare di molto, l’inverno che arriva, le giornate fredde che inevitabilmente si faranno sentire, che scelte ci si ritroverà a fare, se si è già in difficoltà ora? In Trentino si sta comunque meglio che in altre zone, ma il lavoro da fare è tanto. Per quello che vedo io, saranno mesi di scontento generale. Poi si vedrà, ma non sono ottimista.” conclude poi.