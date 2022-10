Arriva l’attesa 2^ edizione di Oktoberfest di Sella Giudicarie

Pubblicità

Pubblicità



Torna la tanto attesa Oktoberfest di Sella Giudicarie, quest’anno alla sua seconda edizione. La manifestazione, che avrà luogo il 14-15 e 16 ottobre a Roncone, vede collaborare tra loro ben quattro Pro Loco: Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone.

Nata da un’idea dei volontari più giovani delle Pro Loco, l’Oktoberfest già lo scorso anno ha raggiunto numeri importanti: 600 partecipanti ogni sera e oltre 100 volontari impegnati nell’organizzazione dei tre giorni di festa.

Entusiasmo e voglia di fare hanno coinvolto da subito gli organizzatori, portando le quattro Pro Loco a conoscersi meglio e a collaborare anche nell’organizzazione di altri eventi. La convinzione alla base è che l’unione faccia la forza e che il continuo confronto tra chi ha più esperienza e chi invece si è accostato da poco al mondo del volontariato porti idee vincenti.

Pubblicità Pubblicità

Grande novità dell’edizione 2022 è la location presso il lago di Roncone, punto turistico dal panorama mozzafiato.

Darà inizio ai festeggiamenti l’apertura di un fusto in legno da parte del sindaco di Sella Giudicarie, richiamando la tradizionale inaugurazione dell’Oktoberfest tedesca da parte del Burgermeister locale.

Il capannone riscaldato, con una capienza di 1000 persone, sarà il punto focale dei tre giorni di festa. A farla da padrone sarà la gastronomia, con il menù tipico dell’Oktoberfest ma integrato dai prodotti d’eccellenza della Valle del Chiese: birre dei produttori locali, carne salada, pane e bretzel del panificio della valle.

Pubblicità Pubblicità



Il programma prevede per il pomeriggio di sabato la visita al forte Larino, che fu eretto attorno al 1860 a difesa della valle del Chiese contro un eventuale attacco italiano. Ci saranno inoltre l’accompagnamento musicale delle fisarmoniche, musica dal vivo e dj set, gonfiabili per bambini in zona parco e la sfilata per le vie del paese di Roncone con le Schutzen Kompanie Roncone, Val Rendena e Val di Ledro.

Le dichiarazioni

Ivo Povinelli, direttore della Federazione trentina Pro Loco: “L’espressione più bella di quest’iniziativa è il lavoro di rete e la sinergia tra le quattro Pro Loco di Sella Giudicarie“.

Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento: “Prima di tutto va messo in rilievo il lavoro di squadra tra le quattro Pro Loco, che hanno creato sinergia per raccontare il territorio. L’Oktoberfest rientra nel solco delle altre manifestazioni organizzate recentemente in valle, come Mondo Contadino, Festival della Polenta, Desmontegada di Boniprati: così si fa conoscere il territorio, attirando anche tante persone dalle altri valli. Alla base di tutti questi eventi c’è la volontà di fare il meglio e di distinguersi per la qualità delle proprie iniziative“.

Ian Bazzoli, presidente della Pro Loco di Roncone: “Nel 2021 l’idea era partita da una singola Pro Loco ma da subito c’è stata la voglia di collaborare con le Pro Loco di Bondo, Breguzzo e Lardaro e l’entusiamo di organizzare un evento come l’Oktoberfest, mettendo in campo un sacco di idee. Voglio lanciare un messaggio a tutte le associazioni: vale davvero la pena di fare rete con tutti i volontari di un territorio“.

Alberto Ferrari, vicepresidente della Pro Loco di Breguzzo: “Confermo quanto detto da Ian Bazzoli, presidente della Pro Loco di Roncone. Le Pro Loco hanno iniziato da subito a lavorare in sinergia e con tanto entusiasmo all’organizzazione di quest’iniziativa“.

Massimo Valenti, assessore al turismo del Comune di Sella Giudicarie: “Il volontariato è l’anima principale della nostra comunità e le nostre quattro Pro Loco hanno davvero centrato l’obiettivo collaborando all’organizzazione di questa festa.”

Daniele Bertolini, consigliere di Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo: “E’ importante sottolineare come l’Oktoberfest porti l’attenzione sul volontariato e su tutto quello che i volontari fanno per la comunità, per dare visibilità alle peculiarità e alle eccellenze del territorio“.

Andrea Amistadi, rappresentante del Consorzio dei Comuni BIM del Chiese: “Il successo più bello di questa festa è dato dalla collaborazione tra oltre 100 volontari, facendola diventare un emblema di socialità e coesione“.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità