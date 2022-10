7 tornanti: sfiorata la tragedia dopo l’uscita di strada – IL VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



I consiglieri Brugnara e Zappini della sinistra urlano lo stop alle manifestazioni automobilistiche sul monte Bondone, dopo 2 anni di pandemia e Devid Moranduzzo replica: «Ipotesi che mostra il vero volto della sinistra»

«Mentre la Lega in Provincia e in Comune vuole rilanciare il Monte Bondone e il turismo montano del Capoluogo – aggiunge Moranduzzo – abbiamo Consiglieri comunali della maggioranza che vogliono togliere quei pochi eventi che portano turisti provenienti da fuori Provincia sulla nostra montagna. Ecco ancora una volta la dimostrazione di un centrosinistra nemico dello sviluppo del territorio, che parla di questo solo in campagna elettorale ma che alla prova dei fatti vuole bloccare il lavoro di chi vuole lo sviluppo del nostro territorio».

Hanno ragione tutte e due. I primi perchè organizzare gare a così alto rischio rappresenta un grave pericolo se non vengono seguite in modo dissoluto e deciso le regola sulla sicurezza. E nella 7 tornanti la sicurezza è davvero mancata.

Pubblicità Pubblicità

Guardiamo il video e immaginiamo cosa sarebbe successo se la macchina invece che uscire sulla sinistra della careggiata fosse andata diritta sulla destra. Sarebbe stata una possibile strage con oltre 20 persone falciate da una macchina fuori controllo. Ma date un’occhiata anche dopo sul tornante prima sono posizionati gli spettatori.

Un pochino di ragione però la dobbiamo dare anche al consigliere Moranduzzo. Questo tipo di gare a livello turistico sdoganano il nostro turismo sul territorio nazionale e internazionale. È non è giusto che per un gruppo di ragazzini ubriachi e «fumati» si possano mettere in dubbio le grandi tradizioni del monte Bondone sotto l’aspetto delle gare di montagna. (clicca qui per vedere il video)

C’è da registrare anche la forte presa posizione di Elena Zaniol del Team Daba Drift, la sfortunata pilota che ha agganciato con l’alettone il giovane poi ricoverato al santa Chiara e che dopo è uscita di strada probabilmente preoccupata per quanto era successo qualche mtri prima. « Non mi fermerò finché non sarà riconosciuta giustizia per questo sport. Mi chiamo Elena Zaniol la difter della Montagna…All’estero il drift è riconosciuto come una delle più rare abilità.. Voi… che amate questo SPORT difendetelo in ogni modo… Se davvero sei un appassionato… allora ricorda… il controllo è la mia via… la disciplina il mio credo… cerco sempre il controllo nel caos …»

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità