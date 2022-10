Sorpreso a rubare all’interno della bocciofila viene bloccato da un carabiniere in congedo. Arrestato 38 enne italiano

Pubblicità

Nel corso della notte del 3 ottobre i Carabinieri della Stazione di Civezzano (TN) hanno arrestato un ragazzo italiano di 38 anni, residente in Provincia, per una rapina impropria perpetrata presso il circolo bocce di Zambana, nel comune di Terre d’Adige.

L’uomo, infatti – già noto alle forze dell’ordine per aver più volte commesso reati simili in questo territorio – approfittando della notte fonda, dopo aver aperto con l’ausilio di un badile una delle porte di accesso alla struttura, si era introdotto nella zona del frigo bar da dove aveva asportato alcuni generi alimentari e bevande.

A questo punto, tuttavia, il direttore del circolo, Brigadiere dei Carabinieri in congedo, già in servizio alla Stazione di Trento, è intervenuto assieme al figlio sorprendendo il soggetto, in quanto allertato dal sistema di videosorveglianza che aveva fatto installare proprio a seguito di una serie di piccoli furti subiti negli ultimi tempi.

Dopo essere stato bloccato, tuttavia, con la verosimile intenzione di non venire arrestato dopo aver capito che il Direttore aveva chiamato i Carabinieri, l’uomo è riuscito temporaneamente a divincolarsi ed a darsi alla fuga, spingendo e causando, nella circostanza, un trauma alla mano al figlio dell’ex Brigadiere: i due comunque sono riusciti a riacciuffarlo quasi subito; quindi, anche grazie al puntuale arrivo dei Carabinieri di Civezzano, il soggetto è stato definitivamente bloccato, identificato ed arrestato.

L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta nel pomeriggio del 4 ottobre davanti al Giudice del Tribunale di Trento ed il fermato è stato sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere fino alla data della prossima udienza che si terrà il 26 ottobre p.v..

