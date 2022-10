I dubbi di Confindustria su prepensionamenti e flat tax non spaventano la Lega: Salvini tira dritto sulle priorità per il nuovo Governo

Pubblicità

“Estendere la flat tax fino a 100 mila euro di fatturato e azzerare una volta per tutte la Legge Fornero”: questo l’elenco delle priorità che Salvini vuole portare avanti con il nuovo Governo, ma che suona anche come una risposta diretta a Bonomi, Presidente di Confindustria che proprio ieri aveva bocciato i due pilastri della Lega: cancellazione della Legge Fornero sulle pensioni e Flat Tax.

Salvini però, dopo la riconferma del pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati e per dare all’Italia un governo politico, tira dritto verso le priorità del suo partito e continua la trattativa per i Ministeri del prossimo Governo.

Il leader del carroccio infatti, rivendica ruoli chiave per giustizia, interno, infrastrutture, riforme e agricoltura. “Abbiamo donne e uomini adatti per un Governo di centrodestra che duri cinque anni”: assicura il leader della Lega. Sul tema Viminale però, ancora nessun passo indietro dalla leader di Fratelli d’Italia, nonostante le parole di sostegno a Salvini da parte del Capogruppo alla Camera, Molinari e dal Ministro dello sviluppo economico Giorgetti.

