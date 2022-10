Famiglia colpita da una scarica di pallini: ENPA chiede la chiusura della stagione venatoria

Pubblicità

ENPA non ci va leggera e parte subito con una posizione ben salda riguardo a quanto accaduto domenica nelle campagne di Avio (QUI link articolo 1 – QUI link articolo 2). “È successo: un bambino è stato colpito da una fucilata mentre passeggiava lungo una ciclabile del Trentino.

Mentre due fratellini passeggiavano lungo la ciclabile, uno dei luoghi d’elezione per le escursioni “sicure” delle famiglie con bambini piccoli, uno di loro è stato raggiunto e ferito da una fucilata esplosa dall’altra parte del fiume ad opera di cacciatori.“

La posizione di ENPA sulla caccia è sempre stata particolarmente ferma. In fin dei conti, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA) è la più antica e la più grande associazione animalista italiana. Tuttavia, quello che ha comunicato non è solo una protesta verso quanto accaduto, ma va a lanciare anche una frecciata evidente verso il Trentino e alle problematiche dichiarate con lupi e orsi.

“Mentre ogni anno si contano decine e decine di vittime in tutto il Paese, è paradossale che nella terra in cui si pretende di istituire le ronde antilupo del tutto immotivate – gli animali selvatici di notte si avvicinano ai centri abitati, perché attirati dai rifiuti abbandonati – e dove si pretende che si riunisca il comitato per la sicurezza perché una madre orsa mette in atto un falso attacco per proteggere i propri cuccioli, ciclisti e famiglie con bambini non possono fruire in sicurezza delle piste ciclabili, fra le maggiori e più gettonate attrazioni del Trentino, che richiamano migliaia di turisti, appassionati delle due ruote, ogni anno, garantendo un indotto di tutto rispetto.”

E non si ferma certo qui. È giusto pretendere che vengano presi provvedimenti verso quanto accaduto. In fin dei conti poteva andare molto peggio ed il bambino ferito poteva riportare ben più di un graffio.

La sicurezza delle persone, come detto, “dovrebbe contare ben più del sadico divertimento di quella minoritaria parte di cittadinanza che, grazie ad una deroga al divieto di uccidere la fauna, patrimonio indisponibile dello Stato, può girare mettendo in pericolo tutti quelli che si trovino sulla propria traiettoria di tiro: animali domestici, escursionisti, fungaioli, bambini.”

L’ENPA, davanti a questo spiacevole incidente, “chiede che si stabilisca l’immediata sospensione della caccia e si riunisca il comitato per la sicurezza pubblica, al fine di stabilire maggiori e più stringenti limiti all’esercizio venatorio”.