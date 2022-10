Ecco i tutorial cattolici per la comunicazione digitale di chiese, parrocchie e pastorali

Torna puntuale dal 5 ottobre 2022 l’appuntamento del mercoledì con i Tutorial WeCa, la rubrica settimanale di formazione video su Chiesa, comunicazione e digitale giunta alla quinta stagione e a un totale di 150 contributi e promossa dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa).

I tutorial su Chiesa e digitale, culminati nel libro con la prefazione di papa Francesco – Raggiunta la quinta stagione, i Tutorial cercano di proporre risposte concrete a domande altrettanto dirette sui rapporti tra la fede, la vita parrocchiale, religiosa e associativa e il digitale. La Rete, infatti, è sia strumento concreto per la pastorale, l’evangelizzazione, l’educazione e la comunicazione con i fedeli ma è anche un nuovo ambiente che tutti ci troviamo ad abitare con le sue regole, le sue abitudini, i suoi linguaggi.

L’esperienza delle prime stagioni dei Tutorial è stata “condensata” in una guida pratica alla Rete dal titolo “La Chiesa nel digitale. Strumenti e proposte”, pubblicata nel giugno scorso a cura di Fabio Bolzetta, edita da Tau Editrice e introdotta dalla prefazione di papa Francesco.

La quinta stagione al via mercoledì 5 ottobre parte dai missionari – Oggi però l’impegno continua e si aggiungono nuovi linguaggi come il formato verticale dei “reel”. Il primo tutorial della quinta stagione “in onda” su www.weca.it e sui canali social di WeCa dalla mattina di mercoledì 5 ottobre avrà come tema “Parrocchie e missionari all’estero: così Internet riduce le distanze”.

All’inizio del mese che la Chiesa dedica alla preghiera e alla sensibilizzazione verso le missioni alcuni spunti su come le parrocchie possano impiegare le tecnologie digitali per rafforzare i legami con i propri missionari e trasformare la corrispondenza social in uno strumento di animazione missionaria nel proprio territorio.

Etica e Intelligenza artificiale, Metaverso, risorse gratuite, Vangelo e web: i temi della quinta stagione – Oltre ai consigli legati alla pastorale, i video-Tutorial nei prossimi mesi affronteranno anche argomenti di natura più tecnica, da come reperire legalmente risorse gratuite come immagini, video e musiche rispettando il copyright fino a consigli su grafica e impaginazione con un linguaggio semplice e comprensibile da tutti. Non mancheranno episodi su temi educativi, sulla governance della Rete, sulle novità circa una visione etica delle intelligenze artificiali e del Metaverso.

Spazio anche, sempre in uno stile accessibile, a una riflessione che orienti i mezzi digitali al bene: continuerà infatti il percorso di riscoperta dei Messaggi dei Pontefici in occasione delle Giornate mondiali per le Comunicazioni Sociali, inoltre, a cura di don Paolo Padrini, si approfondiranno temi quali “Vangelo ed evangelizzazione sul web” e “La preghiera nel mezzo digitale: siti, app e gruppi social religiosi”.

Prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale – Dopo le sinergie con l’Ufficio liturgico della Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Roma, la Fidae e la Pontificia Academia Mariana Internationalis, prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale su attualità e Magistero sociale.

I tutorial di WeCa sono realizzati dall’Associazione WebCattolici Italiani (WECA) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI e il CREMIT dell’Università Cattolica di Milano. Tutti i video prodotti sono pubblicati sul sito www.weca.it, sui canali social di WECA e vanno in onda sulle TV del circuito Corallo. I tutorial sono disponibili anche in formato podcast sulla piattaforma audio ‘Spotify’ e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con ‘Amazon Alexa’ grazie alla skill ‘WebCattolici’.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità