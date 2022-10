Comune di Madruzzo: l’Assessore Bisesti insieme al sindaco Bortoli, ha visitato le tante realtà scolastiche del territorio

Pubblicità

Pubblicità



Prima la scuola dell’infanzia e il contiguo nido di Lasino, quindi la scuola dell’infanzia di Calavino, poi la scuola dell’infanzia e la primaria di Sarche con il percorso del Parco Giochi Diffuso.

Sono le tante visite che oggi l’assessore provinciale all’assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti ha effettuato nel territorio comunale di Madruzzo, insieme ai locali amministratori, il sindaco Michele Bortoli, il vicesindaco Lorenzo Chistè e l’assessore Carlotta Chiellino. Realtà importanti e strategiche, piccoli gioielli educativi che rappresentano il cuore di questa comunità “diffusa“.

“Grazie per l’accoglienza calorosa e piena di entusiasmo, voi rappresentate il futuro dei nostri comuni e della nostra provincia, spero che possiate continuare il vostro percorso educativo con questa energia e carica“, ha detto l’assessore Bisesti rivolgendosi ai bambini e agli insegnanti del plesso di Sarche.

Pubblicità Pubblicità

Un messaggio espresso anche dal sindaco Bortoli, “è nelle scuole che si costruisce il nostro futuro“, ha detto il primo cittadino, che ha evidenziato come la scuola di Sarche sia un vero e proprio laboratorio. Fra i presenti vi erano anche Sara Turrini, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro, di cui la scuola di Sarche fa parte, con il vicario Elia Giacomolli, nonché la fiduciaria del plesso Luciana Pomarolli.

La scuola primaria di primo grado delle Sarche è infatti uno dei sette plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo Valle dei Laghi – Dro ed è frequentata da 78 studenti, suddivisi in 5 classi. Si tratta di un contesto particolarmente multietnico, con progettualità specifiche che dimostrano grande attenzione e sensibilità, elogiata dall’assessore Bisesti.

Uno di questi percorsi è il Parco Giochi Diffuso: si tratta di una nuova idea di parco giochi, nata in tempo di pandemia quando i bambini dovevano rispettare il distanziamento sociale anche negli spazi del gioco.

Pubblicità Pubblicità



Un’idea creativa che la scuola, insieme alla società titolare del brand, la Circowow, ha co-progettato coinvolgendo gli alunni e che, grazie a un qr code e una app, si articola in un vero e proprio percorso turistico territoriale di rilievo nazionale nel quale è inserito il percorso di Sarche.

La struttura che ospita la scuola dell’infanzia di Lasino e il nido è stata inaugurata nel 2017 ed è uno spazio di nuova concezione, luminoso e confortevole, circondato da un grande giardino. La primaria ospita due sezioni, un grande salone, i servizi, la stanza per il sonno pomeridiano dei piccoli, la sala da pranzo e un ufficio per le insegnanti.

La scuola è ben inserita nella comunità, con progetti che coinvolgono le varie realtà e associazioni del paese, oltre ad incentivare i percorsi di continuità sia con il nido adiacente che con la scuola primaria.

Il nido di Madruzzo, gestito dalla cooperativa La Coccinella, è aperto da settembre 2019 e quest’anno riesce ad ospitare 24 bambini e bambine. Come illustrato dal sindaco Bortoli infatti, la richiesta per il nido è elevata: il Comune di Madruzzo ha un segno più nelle nascite, dovuto anche alla crescita della popolazione per il trasferimento dalla città di numerosi cittadini, che scelgono uno dei centri di questo comune diffuso come propria residenza.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità