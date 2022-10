Avere un animale in tempo di crisi pesa sulle tasche degli italiani: troppi gli abbandoni

Pubblicità

Avere un cane o un gatto o comunque un animale in casa costa, è risaputo. Mantenere un animale – se magari questo incorre in malattie o infortuni – può davvero iniziare ad essere una spesa particolarmente pesante.

In un momento di crisi e di prezzi che aumentano dalla sera alla mattina, ritrovarsi con un animale in casa può diventare una spesa che va a pesare sulle tasche dei proprietari.

Di fatto – in media – per mantenere un animale in casa ci vogliono circa 100 – 200 euro in base alle esigenze.

ENPA dichiara che “Sono aumentati gli abbandoni di cani e gatti e le cessioni sono sempre più numerose. Dal primo gennaio al 30 settembre sono 17585 i cani ospiti nei nostri rifugi e 39752 i gatti accuditi tra gattili e colonie feline e l’anno deve ancora finire! E purtroppo le adozioni sono in grande calo.

Inoltre, i casi di violenza e maltrattamento di animali che le nostre Guardie Zoofile Enpa e i nostri volontari sul territorio intercettano sono sempre più frequenti.

Solo quest’anno l’ufficio legale Enpa ha presentato attraverso l’avvocato Enpa Claudia Ricci oltre 230 denunce, più di 50 costituzioni di parte civile, 40 diffide e ottenuto 42 condanne, senza considerare gli innumerevoli decreti penali di condanna applicati.

Proprio domenica scorsa mentre i nostri volontari erano nelle piazze per raccogliere firme e sensibilizzare al tema della tutela, sono arrivate tante segnalazioni. (…) Evidentemente, la perdurante crisi di questi ultimi anni ha imbarbarito i comportamenti: non siamo diventati migliori, al contrario i comportamenti nei confronti degli animali indicano che stiamo attraversando un periodo buio nella nostra esperienza umana“.

“Le storie di animali ceduti per motivi economici – continua Carla Rocchi – sono davvero tante. Mantenere un cane in buona salute costa circa 120 euro al mese, quando poi subentrano malattie e problemi di salute i costi lievitano notevolmente.

Solo dall’inizio di quest’anno Enpa ha aiutato oltre 1000 famiglie in difficoltà attraverso il progetto dedicato Enpa Rete Solidale. Le richieste che arrivano ai nostri ambulatori sociali e alle nostre sezioni sono davvero tante, sintomo che le famiglie che accolgono un animale sono sempre più in affanno.

Purtroppo quest’estate abbiamo riscontrato un aumento del 15% delle cessioni di pet alle nostre strutture. Tra le cause principali c’è proprio il fattore economico che incide quasi per il 50% delle cessioni.“

La situazione – quindi – non è delle migliori ed il quadro che si va a delineare è davvero desolante. Si è tanto faticato, negli anni, per far sì che uomini e animali possano vivere insieme, in armonia, tutelati. Eppure, da quello che traspare dai numeri sopra riportati, sembra che la crisi stia portando tutti ad essere inesorabilmente più soli, in un mondo freddo e in cui fondamentalmente ci si va a sentire estranei persino nelle proprie case.