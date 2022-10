Aperta un’indagine per i colpi di fucile sparati verso la ciclabile

Pubblicità

Lo spiacevole episodio che domenica scorsa ha visto coinvolta una famiglia di Avio (QUI link) non verrà ignorato: sul fatto è stata aperta un’indagine.

Al momento i Carabinieri stanno collaborando con la sezione dei cacciatori di Avio e con il rettore della sezione cacciatori, Lauro Tessaro, al fine di andare a capo della questione.

Episodi di questo tipo non dovrebbero mai accadere: esiste un regolamento da seguire proprio per garantire la sicurezza di tutti. Quando si tratta di armi, in fin dei conti, non dovrebbe esserci alcuna incertezza.

“Sono andati a sparare in aria – probabilmente verso uno stormo di uccelli – ma rivolti verso la ciclabile ed erano troppo vicini. (…) è stata certamente una leggerezza ed i proiettili sono esplosi sopra la ciclabile – ha affermato il sindaco di Avio Ivano Fracchetti – i carabinieri hanno già contattato il rettore della sezione cacciatori di Avio Lauro Tessaro e stanno lavorando per risalire a chi e dove si trovava in quell’area domenica. (…) Non hanno seguito le regole, è stata una leggerezza che non dovrebbe succedere ma che è successa.”

È sbagliato e grave che i due cacciatori siano scappati invece di fermarsi e prestare aiuto una volta capito l’errore. Resta una fortuna che la famiglia sia stata “solo” investita dai pallini, invece che colpita direttamente. Poteva andare molto peggio.

