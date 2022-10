A Terzolas la presentazione dell’archivio musicale del Coro Santa Lucia di Magras e del volume “Vesperale di Varollo”

Pubblicità

Domenica prossima, 9 ottobre 2022 alle ore 14.30, il Palazzo Torraccia di Terzolas ospiterà la presentazione del progetto di catalogazione e digitalizzazione dell’archivio musicale del Coro Santa Lucia di Magras e del volume “Vesperale di Varollo”.

Il Coro Santa Lucia di Magras, un coro polifonico maschile nato appunto nel 1990 a Magras, frazione di Malé, nel 2003 ha avviato, per volontà del direttore del coro Fausto Ceschi, un importante progetto di raccolta di spartiti musicali ceciliani dimenticati nelle sacrestie delle chiese della Val di Sole e della Val di Non dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Nel 2021-2022, grazie al sostegno di Fondazione Caritro, Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento e BIM dell’Adige, è stata completata la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio musicale, il quale è stato interamente riversato online nel database indicizzato www.corosantalucia.it

L’archivio raccoglie più di 3.000 spartiti di musica sacra, manoscritti e a stampa, di epoca compresa tra gli ultimi decenni del XIX e la prima metà del XX secolo, quando la diffusione del Cecilianesimo produsse una radicale trasformazione e omologazione del repertorio liturgico.

Così chiamato in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, il Cecilianesimo fu una risposta alla quasi centenaria assenza del canto gregoriano e della polifonia rinascimentale dalle celebrazioni liturgiche a favore di stili più simili alla musica operistica.

In Trentino la riforma prese avvio il 21 novembre 1890, con la fondazione della “Società Ceciliana Trentina”, che riuscì a costruire un’inedita quanto efficace rete didattica che raggiunse tutte le parrocchie della diocesi, comprese quelle più lontane e disagiate.

Nella nostra regione il Cecilianesimo divenne un fondamentale tratto d’identità e di tradizione locale, intensamente popolare. Infatti, come ha affermato il musicologo trentino Giuseppe Calliari, «l’ascolto del repertorio corale proposto con bravura e competenza dal Santa Lucia, illumina la storia della coralità seguente, gli sviluppi del coro virile alpino, profano, le sue strutture vocali e armoniche, la sua sintassi e la sua elocuzione: il potenziale canoro e espressivo dalla chiesa si è ad un certo punto riversato, dietro il modello promosso dai fratelli Pedrotti negli anni Venti, nella forma della coralità detta della montagna».

L’archivio del coro rappresenta un unicum a livello nazionale, trattandosi del primo esempio italiano di archivio digitale dedicato interamente a questa tradizione musicale. La catalogazione digitale ha l’obiettivo di permettere a studiosi e musicisti di estrarre informazioni pertinenti a interrogazioni customizzate e di effettuare ricerche complesse sui dati collegati a ogni singola unità archivistica.

Alla presentazione del catalogo – a cura di Fausto Ceschi (direttore del Coro Santa Lucia), Cecilia Delama (musicologa) e Romina Zanon (coordinatrice del progetto catalogazione) – seguirà la presentazione del volume “Vesperale di Varollo” a cura di Paolo Delama, pubblicato dalle edizioni della Società Filarmonica di Trento, 2022.

Il manoscritto M 7095/1-3, conservato nella Biblioteca Comunale di Trento, privo di titolazione, già oggetto di indagine e studio di Clemente Lunelli e altri musicologi, viene presentato per la prima volta in partitura e in stampa moderna quale testimone di repertorio e di prassi liturgico-musicale lungo il sec. XIX in Trentino.

Si tratta di una redazione di 97 composizioni proveniente dalla chiesa dedicata alla Natività di Maria di Varollo, in Val di Non, e costituito da tre volumetti corrispondenti alle parti separate delle voci di Tenore I, Tenore II e Basso. Gli interventi dei relatori saranno intervallati da intermezzi musicali a cura del Coro Santa Lucia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Terzolas e il Centro Studi per la Val di Sole, si inserisce nel palinsesto di eventi del progetto “Dalle Dolomiti al Limbara in note: il Trentino incontra la Sardegna. La musica liturgica nella tradizione popolare delle genti di montagna” ideato dal Festival Regionale di Musica Sacra.

