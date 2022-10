A Predaia si rifanno le pavimentazioni in porfido

Pubblicità

Sono stati appaltati a Predaia i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido nelle frazioni di Coredo, Segno, Smarano e Taio, secondo il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale, in particolare dall’ingegnere Giulia Cristofoletti.

L’opera prevede una spesa di 223.352,13 euro e interesserà principalmente i paesi di Smarano e Taio.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Mariano Larcher, «a Smarano saranno rifatti il marciapiede e l’area antistante la chiesa, mentre a Taio l’intervento più importante riguarderà via Barbacovi, davanti al municipio (nella foto). Per quanto riguarda le altre frazioni andremo a intervenire soprattutto con ripristini, come nella piazza di Segno e nell’area sottostante il municipio di Coredo».

Quelli che riguardano la pavimentazione in porfido non sono gli unici lavori che partiranno a breve sul territorio comunale.

«Abbiamo inoltre previsto, sempre sulla base di un progetto comunale, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle varie frazioni – aggiunge Larcher –. Nello specifico parliamo delle strisce pedonali, degli stop e dei vari parcheggi presenti negli abitati».

