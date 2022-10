Vinitha Nicolò: aperta un’indagine per omicidio, domani i funerali

Pubblicità

Sulla morte della 39 enne Vinitha Nicolò è stata aperta un’indagine per omicidio contro ignoti. La donna era stata trovata senza vita in fondo alla forra del Rio Pongaiola a Ton in Val di Non (QUI link) qualche giorno fa.

Vinitha – originaria dello Sri Lanka e adottata da piccola con la sorella – lascia mamma Ada; papà Franco; le figlie Annafrancesca e Anastasia; la sorella Roshanthi con Armando e nipoti.

Nella serata di mercoledì, non vedendola rientrare, i familiari avevano lanciato l’allarme: nelle ricerche – che dopo circa 24 ore hanno riportato al ritrovamento del corpo senza vita – sono stati coinvolti i carabinieri; il soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco permanenti; i vigili del fuoco di vari corpi volontari; il soccorso alpino; le unità cinofile ed i droni.

Nonostante l’indagine per omicidio avviata, sono però molti gli interrogativi attorno a questa 39 enne residente a Predaia. L’omicidio, almeno fino ai risultati dell’autopsia eseguita sabato scorso, per i carabinieri coinvolti nelle indagini resta un’ipotesi così come la possibilità che la sua morte sia stata frutto di un incidente.

Per delle avere delle risposte si dovrà aspettare la fine degli accertamenti avviati dalla procura sul luogo del ritrovamento del cadavere e sui cellulari: perché è deceduta? Cosa ne ha causato la morte? Perché era lì? Con chi era? Era sola? Ogni domanda riguardo alle ultime ore di vita di Vinitha dovrebbe trovare una risposta nei prossimi giorni.

Nel mentre si indaga ed in attesa dei risultati dell’autopsia, è stata definita una data per i funerali: l’ultimo saluto a Vinitha Nicolò si terrà domani alle 15 presso la chiesa del cimitero di Lavis. Questa sera alle 20:00 si terrà invece il rosario.

