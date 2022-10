Tenta di buttare già la vetrata ma sveglia i vicini: tentato furto all’edicola di Mara Dapor a Borgo Sacco

Pubblicità

Ancora disagi nella Città della Quercia: di recente, un malintenzionato ha tentato di entrare nottetempo nell’edicola di Mara Dapor situata in viale Vittoria a Borgo Sacco.

L’uomo – immortalato dalle telecamere di sicurezza – nella notte tra domenica e lunedì ha cercato di sfondare il vetro (blindato) della porta con un oggetto, ma alla fine è stato messo in fuga dai vicini che nel mentre erano stati svegliati dal rumore. “Almeno il furto non è riuscito – ha dichiarato il figlio della titolare – era una sola persona, in bicicletta. I vicini si sono svegliati con il rumore. (…) Il vetro – blindato – non ha ceduto anche se gli han dato qualche bella martellata.”

Il tentato furto, denunciato ai carabinieri di Rovereto dal figlio della titolare, è avvenuto verso le 3 del mattino. I vicini, svegliati dal rumore dei colpi sulle vetrate, hanno chiamato le forze dell’ordine ed hanno messo il malintenzionato in fuga. L’uomo si è poi allontanato con una bicicletta.

