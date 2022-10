Nuova scuola primaria di Vattaro, avviata la procedura da Apac per conto del Comune di Altopiano della Vigolana

Pubblicità

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato la gara, per conto del Comune di Altopiano della Vigolana, relativa alla nuova scuola primaria prevista in via Giardino a Vattaro.

Un progetto promosso dall’amministrazione locale, che conta sul finanziamento della Provincia autonoma di Trento. Il contributo previsto dalla normativa in materia di finanza locale è di circa 2,8 milioni, rispetto ad un costo totale di poco più di 3 milioni di euro.

La nuova scuola, con una volumetria di 6mila metri cubi, superficie interna netta di 1.200 metri quadri, ospiterà 5 classi, 2 spazi flessibili per attività speciali e avrà una capienza massima di 125 alunni.

