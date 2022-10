Incidente 7 tornanti: insieme alle inutili polemiche spunta un nuovo drammatico video

Pubblicità

Pubblicità



L’articolo pubblicato ieri dal nostro quotidiano ha innescato molte polemiche sulla sicurezza durante le gare automobilistiche.

Il nuovo video che spunta sui social (clicca qui per vederlo) conferma ancora di più che il pubblico in quel posto non ci doveva stare.

A quanto pare molti testimoni hanno denunciato che poco prima del terribile incidente il giovane e il suo gruppo erano stati invitati dall’organizzazione ad allontanarsi dal guard rail. Da molti è stato evidenziato anche che quasi tutti i componenti del gruppetto di ragazzini erano ubriachi e probabilmente anche sotto l’effetto di hashish. «Di certo – spiega un testimone – erano esaltati e fuori di testa. Erano stati allontanati dall’organizzazione ma poi sono nuovamente tornati lungo la curva».

Pubblicità Pubblicità

Si torna quindi a parlare di sospensione di questo tipo di gare oppure anche di proporle senza la presenza del pubblico. Quest’ultima sarebbe una ipotesi folle.

In entrambi i video si vede benissimo che il posizionamento del pubblico è irresponsabile. Il commissario di gara e gli organizzatori hanno più volte invitato il pubblico a mettersi in zona di sicurezza. Ma non sono mai stati ascoltati.

Poteva finire peggio? Certamente, il ragazzo poteva essere decapitato, e altri potevano essere coinvolti nell’incidente con le conseguenze che potevano essere tragiche.

Pubblicità Pubblicità



La verità è più semplice di quello che sembra: la macchina era sul percorso gara mentre il ragazzo e tanti altri erano a filo del guard rail col corpo dentro il perimetro di gara posizionati per fare video e foto all’arrivo delle macchine.

I piloti che partecipano a questo tipo di gare pagano una iscrizione salata, devono avere una licenza, la macchina da gara assicurata che deve rispettare delle normative come l’abbigliamento e via dicendo. Una serie di costi allucinanti che solo la passione può sostenere. Dietro di loro ci sono meccanici, carrozzieri, team preparati che amano questo sport e che, come in questo caso, per colpa di qualche irresponsabile ubriacone vengono anche criticati.

Per non parlare del lavoro degli organizzatori dell’evento che preparano per mesi la gara affinchè vada tutto bene e che a volte ci rimettono anche dei soldi.

Non possiamo quindi parlare di sicurezza che è venuta meno. E sorrido nei confronti di chi nelle ultime ore ha criticato il sindaco che ha ben altro per la testa in questo momento e che non centra nulla, oppure chi minaccia addirittura di fare una bella interrogazione.

Il problema è nella testa di questi ragazzini che credono di poter fare tutto. E ricordo che sul campo di gara nessuno può nemmeno toccarli, nemmeno la polizia che rischierebbe di essere a sua volta denunciata. Non è quindi un caso che prima dell’incidente fra il gruppo di ragazzini e qualche commissario di gara sia nata qualche discussione.

Cominciamo a parlare chiaro: quello che manca alla fine è un po’ di sale in zucca e responsabilità. Altro che critiche al Sindaco e interrogazioni varie. (clicca qui per vedere il video) Nel caso specifico sarebbe necessario denunciare il giovane scapestrato e mandare un bel conto per il risarcimento.

Sotto una vignetta, macabra e in linea col fumetto. Deve servire per far riflettere gli irresponsabili