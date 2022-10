Folgariaski attacca Degasperi: «Nessun danno ambientale con la pista di downhill»

Pubblicità

Con riferimento a quanto si legge in queste ore su alcuni notiziari online, Folgariaski spiega che la pista di downhill, realizzata sul territorio degli Altipiani Cimbri, non rappresenta in alcun modo un danno ambientale.

Al contrario: nelle aree i cui boschi sono stati devastati dalla tempesta Vaia, questo progetto – assieme ad altri – contribuisce alla pulizia, al riordino, al ripristino del patrimonio naturale e collettivo.

«Purtroppo, ancora una volta – si legge nella nota – il consigliere provinciale Degasperi interviene su temi di cui forse non ha una completa informazione. Come fatto più volte in passato, lo invitiamo quindi – di nuovo – a venirci a trovare e a effettuare, assieme a noi, un sopralluogo sul tracciato del downhill. Questo al fine di fornirgli un quadro più informato e aderente alla realtà dei fatti».

Folgariaski aggiunge che i lavori sono iniziati la primavera scorsa e che la pista è stata ampiamente utilizzata – con grande soddisfazione di un vasto pubblico di appassionati – lungo tutta l’estate.

«Dunque l’intervento pare anche tardivo – conclude la nota – oltre che basato su informazioni lacunose e probabilmente sollecitate da qualcuno che, sul territorio, sembra animato da sentimenti di rancore e volontà di danneggiare la propria stessa comunità».

