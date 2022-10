Domenica 9 ottobre la «Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo»

Pubblicità

Porte aperte alle famiglie domenica 9 ottobre al Museo Retico di Sanzeno, al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé in occasione di [email protected] Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un evento culturale dedicato ai bambini per rendere i luoghi espositivi sempre più a misura dei visitatori più giovani.

Il tema dell’edizione di quest’anno “Diversi ma Uguali” pone l’accento sulla valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) come strumento indispensabile di inclusione sociale. In questa direzione vanno anche le attività dei Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali che, prendendo spunto dalle testimonianze del passato, propongono laboratori, visite partecipate e letture sul tema della pace.

Per trasmettere i valori di questa edizione – l’accoglienza, la gentilezza, la tolleranza, l’unicità – testimonial ufficiale dell’evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo.

“Due pali e una capanna” è il laboratorio in programma al Parco Archeo Natura Fiavé alle ore 10.30 che vedrà grandi e piccini impegnati a scoprire differenze e somiglianze tra le case di ieri e quelle di oggi, a partire dalle palafitte preistoriche costruite sulle sponde dell’antico lago Carera. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro le ore 9 del giorno dell’iniziativa (tel. 335 1578640 o sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia).

È dedicata ad una tematica di grande attualità “Trame di pace”, l’attività proposta al Museo delle Palafitte di Fiavé. Si inizia alle ore 15.30 con la lettura di alcuni albi illustrati e un racconto animato che condurranno i partecipanti alla scoperta di gioielli, armi e materiali preziosi utilizzati e ambiti dagli abitanti delle palafitte. Adulti e bambini saranno chiamati ad affrontare e risolvere in maniera pacifica un piccolo conflitto, creando infine alcuni intrecci ispirati alle tematiche della pace. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro le ore 14 del giorno dell’iniziativa(tel. 335 1578640 o sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia).

L’appuntamento al Museo Retico di Sanzeno è alle ore 15 con “Da ci n’es po’ ti? Reti e Romani, diversi ma uguali”, un’attività per famiglie alla scoperta di Reti e Romani, le cui strade si sono incrociate in Val di Non. Si tratta di un’occasione per conoscere divertendosi diversità e uguaglianze che accomunano questi due popoli e scoprire le loro vicende raccontate in un unico museo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa (tel. 333 4686682).

I bambini che partecipano alla manifestazione riceveranno il “Taccuino [email protected]”, la piccola pubblicazione dedicata alla giornata e al tema specifico di ogni edizione, che viene consegnata gratuitamente a tutti. Tra le pagine del libro sarà proprio Geronimo Stilton ad accompagnare i bambini nel loro percorso esplorativo, con giochi e attività.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo e vede il patrocinio tra gli altri del Ministero della Cultura e di ICOM Italia. All’iniziativa hanno partecipato nelle passate edizioni oltre 800 luoghi espositivi su tutto il territorio nazionale. Informazioni e programma: www.famigliealmuseo.com

Il programma

9 ottobre ore 10.30 – Parco Archeo Natura Fiavé, loc. Doss-Torbiera Due pali e una capanna

Sulle acque del lago Carera: una palafitta, un condominio o casette a schiera? Un laboratorio in cui grandi e piccini si mettono in gioco per scoprire differenze e somiglianze tra le case di ieri e quelle di oggi. Partecipazione gratuita previa iscrizione tel. 335 1578640 entro le ore 9 del giorno dell’iniziativa o sul sitowww.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Ingresso al Museo + Parco € 7 intero, € 3,50 ridotto, gratuito fino ai 14 anni e per possessori di Trentino Guest Card e Museum Pass.

9 ottobre ore 15.30 – Museo delle Palafitte di Fiavé, via 3 Novembre 53 Trame di pace. La lettura di alcuni albi illustrati tematici e un racconto animato, condurranno i partecipanti alla scoperta di gioielli, armi e materiali preziosi utilizzati e ambiti dagli abitanti delle palafitte. Adulti e bambini saranno chiamati ad affrontare e risolvere in maniera pacifica un piccolo conflitto, creando infine alcuni intrecci ispirati alle tematiche della pace. Partecipazione gratuita previa iscrizione tel. 335 1578640entro le ore 14del giorno dell’iniziativa o sul sito www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia Ingresso al Museo + Parco € 7 intero, € 3,50 ridotto, gratuito fino ai 14 anni e per possessori di Trentino Guest Card e Museum Pass.

9 ottobre ore 15 – Museo Retico, via Rezia 87, Sanzeno. Da ci n’es po’ ti? Reti e Romani, diversi ma uguali. Due popoli, due storie raccontate in un unico museo. Un’attività per famiglie alla scoperta di Reti e Romani, le cui strade un bel dì si sono incrociate in Val di Non: un’occasione per conoscere divertendosi diversità e uguaglianze che accomunano questi due gruppi.

Partecipazione gratuita previa iscrizione tel. 333 4686682 entro le ore 12 del giorno dell’iniziativa. Ingresso al Museo € 3,50 intero, € 2,50 ridotto, gratuito fino ai 14 anni e per possessori di Trentino Guest Card e Museum Pass.

Informazioni – Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i beni culturali Ufficio beni archeologici Via Mantova, 67 – 38122 Trento tel. 0461 492161

e-mail: [email protected]

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

