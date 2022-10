Corea del Nord lancia un missile balistico: scatta l’allerta in Giappone e i residenti evacuano nei rifugi. Usa e Ue condannano il fatto

Pubblicità

Pubblicità



Un missile balistico lanciato dalla Corea del Nord ha sorvolato il Giappone, facendo scattare l’allarme in due Regioni, tanto da chiedere ad alcuni residenti di evacuare nei rifugi. “Condanniamo con forza il lancio del missile si tratta di un atto oltraggioso“: ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida, che ha anche definito “barbarica” la condotta di Pyongyang.

Dopo la notizia lancio del missile, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, avrebbe tenuto colloqui telefonici con i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, condannando con forza quanto accaduto.

Non solo, ma Blinken avrebbe anche ribadito l’impegno degli Stati Uniti nel difendere Giappone e Corea del Sud. Della stessa opinione anche l’Unione Europea attraverso le parole del Presidente del Consiglio dell’Ue, Charles Michel che ha espresso piena solidarietà, bollando il lancio come “un’azione ingiustificabile in palese violazione del diritto internazionale“.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità